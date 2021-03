Tanssi, karaoke ja seisaltaan oleskelu ravintolassa kielletään huomisesta alkaen

Perjantaista lähtien muun muassa tanssiminen ja karaokelavalla laulaminen on kielletty Suomen ravintoloissa. Maassa aletaan soveltaa valtioneuvoston antaman ravitsemisliikkeitä koskevan asetuksen kohtaa, joka kieltää kaikenlaisen asiakkaiden oleskelun ravintolassa muualla kuin heille valituilla istumapaikoilla.

Asetuksen syynä on pyrkimys vähentää koronatartuntoja. Poikkeuksia ovat muun muassa ravintolaan saapuminen sekä wc-tiloissa käynti, kertoo STT:lle asetusta valmistellut sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hallitusneuvos Ismo Tuominen.

– Ravitsemisliikkeen on huolehdittava, että asiakkaat eivät liiku sieltä istumapaikaltaan. Se on se pääsääntö. Sitten on kirjoitettu neljä poikkeusta: ensimmäinen on se, että asiakkaat saavat kulkea paikoilleen, kun he saapuvat. Toinen poikkeus: kun he lähtevät. Kolmas poikkeus: kun he menevät esimerkiksi mahdolliseen tupakkakoppiin tai saniteettitiloihin. Neljäs poikkeus: kun he hakevat ruokaa tai juomaa esimerkiksi baaritiskiltä tai buffet-pöydästä, Tuominen kertoo.

Esimerkiksi tupakalla käyntiä asetus ei kiellä, koska se luetaan ravintolasta lähtemiseksi ja sisään tulemiseksi.

– Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että saako tanssia? Ei, koska sitä ei ole listalla. Saako mennä karaokelavalle laulamaan? Ei, koska sitä ei ole listalla. Onko baaritiskillä pörrääminen kielletty? On, koska siinä sanotaan, että saa kuljeskella vain hakiessaan ruokaa ja juomaa. Sinne ei saa jäädä seisomaan.

Koskee myös ravintolasulun ulkopuolelle jääviä alueita

Uusi asetus astui virallisesti voimaan jo maanantaina, mutta oleskelua koskevaa kohtaa aletaan käytännössä soveltaa vasta perjantaina, koska ravintoloille päätettiin antaa siirtymäaikaa uusien järjestelyjen tekemiseksi.

Asetus velvoittaa vain ravitsemisliikkeitä, eli sääntöjä tietämättään tai tahallaan rikkova asiakas ei riko lakia, eikä asiasta seuraa rangaistusta. Sääntöjä noudattamaton asiakas voidaan kuitenkin poistaa ravintolasta.

Asetuksessa ravintoloita velvoitetaan myös ohjaamaan asiakkaat pöytiinsä. Tämä ei kuitenkaan Tuomisen ole käytännössä uusi velvoite, sillä ravitsemisliikkeitä on velvoitettu asettamaan jokaiselle asiakkaalle istumapaikka jo viime vuoden kesäkuusta lähtien.

Sen sijaan viranomaiset eivät ole aiemmin edellyttäneet sitä, että asiakkaan pitäisi pysyä paikallaan. Oleskelun kieltävä asetus on voimassa kesäkuun loppuun asti, mutta rajoitus voidaan poistaa epidemiatilanteen parannuttua.

Hallitus kaavailee myös ravintoloiden sulkemista kokonaan kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla kolmen viikon ajaksi maanantaista alkaen. Asia on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä ja voi tulla voimaan ensi viikon alulla.

Oleskelukielto ja muut ravitsemisliikkeitä koskevat asiakaspaikka-, anniskeluaika- ja aukioloaikarajoitukset ovat silti voimassa myös niillä alueilla, jotka eivät ole täyden ravintolasulun piirissä.