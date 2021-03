Vapaavuori: Helsingin koronatilanne vakava ja pahenemassa

Helsingin koronatilanne on vakava ja pahenemassa, arvioi pääkaupungin pormestari Jan Vapaavuori (kok.). Hän piti tiedotustilaisuuden Helsingin koronatartunnoista perjantaina.

Vapaavuoren mukaan Helsingin koronatilanne on Suomen paikkakunnista toiseksi huonoin Vantaan jälkeen. Näin on käynyt siitä huolimatta, että Helsingissä on ollut käytössä maan tiukimmat rajoitukset.

Pormestarin mukaan on lisäksi olemassa riski siitä, että käyttöön otettavat uudet toimenpiteet koronaepidemian taltuttamiseksi eivät vielä riitä.

Tällä hetkellä Helsingissä pystytään jäljittämään koronatartunnan lähde 56 prosentissa tapauksista.

Vapaavuoren mukaan koronaan liittyvistä syistä on kuollut tähän mennessä noin 280 helsinkiläistä.