Idän ja pohjoisen hiihtolomien alkajaisiksi luvassa lisää lunta – arktinen ilmamassa tekee ensi viikosta tavanomaista kylmemmän

Vuoden viimeiset hiihtolomat alkavat viikonloppuna epävakaisessa ja tuulisessa säässä, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan.

Lännestä saapuu lauantaina laaja lumisadealue, joka saavuttaa itäisen Suomen iltapäivään mennessä. Sateet voivat tulla lännessä osin räntänä.

Iltapäivällä ja illalla erityisesti lännessä voi tulla myös sakeita lumi- tai lumiraekuuroja, joihin voi yhdistyä kovan tuulen puuskia, kertoo päivystävä meteorologi Paavo Korpela.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Maan pohjois- ja itäosissa pakkasta on lauantaina noin 4–8 astetta, maan länsiosassa lämpötila vaihtelee kolmesta pakkasasteesta neljään lämpöasteeseen.

Ajokeli on lauantaina lumisateiden vuoksi huono lähes koko maassa.

Sunnuntain vastaisena yönä koko maassa on pakkasta noin viidestä kymmeneen astetta. Tuuli voi Lounais-Suomen saaristossa ja Ahvenanmaalla yltää myrskylukemiin eli vähintään 21 metriin sekunnissa.

Alkuviikkoon pakkasta ja aurinkoa

Sunnuntaina koko maassa on pakkasta noin kolmesta yhdeksään astetta ja tuuli on navakkaa. Luvassa on myös lumisateita tai -kuuroja, jotka ovat hajanaisempia ja heikompia kuin lauantaina.

Huono ajokeli painottuu sunnuntaina itäiseen Suomeen.

Maanantaille on odotettavissa aurinkoa ja pakkasta: aamu valkenee maan eteläosissa noin 10–15 miinusasteessa, muualla maassa pakkasasteita on aamulla 15–20. Vuodenaikaan nähden tavanomaista kylmempää säätä on luvassa pitkälle ensi viikkoon.

– Suomen päällä on arktista ilmamassaa, Korpela kertoo.

Ensi viikon puolivälin jälkeen Suomea lähestyy merkittävä matalapaine, joka voi myöhemmin tuoda mukanaan lumipyryjä.