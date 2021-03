THL: Suomessa todettu yli 500 uutta koronavirustartuntaa – kahden viikon tarkastelujakson ilmaantuvuusluku on liki puolitoistakertaistunut edelliseen tarkastelujaksoon verrattuna

Koronatartuntojen kahden viikon määrä on kasvanut THL:n mukaan yli 2 000:lla. LEHTIKUVA / Heikki Saukkomaa

Suomessa on todettu 511 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kahden viikon aikana on todettu yli 8 300 tartuntaa, kun niitä edeltävien kahden viikon aikana tartuntoja todettiin noin 6 100. Tartuntojen kahden viikon määrä on siis kasvanut yli 2 000:lla.