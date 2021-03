Suomessa kehitteillä olevan koronarokotteen kaupallistamiseksi perustettiin yritys

Suomeen on perustettu tutkimuslähtöinen rokoteyritys, joka kehittää ja kaupallistaa nenäsumutteena annettavaa koronavirusrokotetta.

Rokote perustuu Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa tehtyyn tutkimustyöhön, ja yliopistot ovat mukana Rokote Laboratories Finland -yrityksessä perustajina ja omistajina. Perustajina ja hallituksen jäseninä ovat rokotteen kehittäjät.

Suomessa kehitteillä oleva koronarokote on virusvektoripohjainen. Se on toiminut eläinkokeissa hyvin, ja testaus ihmisillä on tarkoitus aloittaa muutaman kuukauden sisällä.

Nenäannostelurokotteen etuna lihakseen pistettävään rokotteeseen verrattuna on sen helppous ja edullisuus.