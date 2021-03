Helsingin kokoomus vahvisti Juhana Vartiaisen puolueen pormestariehdokkaaksi

Kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Juhana Vartiainen on valittu kokoomuksen pormestariehdokkaaksi Helsingissä. Valinta tehtiin Helsingin kokoomuksen ylimääräisessä piirikokouksessa.

Piirikokouksen päätös oli yksimielinen. Kokoomuksen tavoitteena on edelleen jatkaa Helsingin suurimpana puolueena, jolla on kaupungin pormestarin paikka.

– Nykyaikainen talouskasvu on kaupunkien kasvua. Kaupungeissa ihmiset ovat lähekkäin, keksivät uusia asioita ja vievät kehitystä eteenpäin, Vartiainen arvioi tiedotteessa.

Hänen mukaansa kaikki puolueet toivovat hyviä asioita, mutta kokoomuslaisilla on ymmärrys siitä, että uusi hyvä syntyy ihmisten omasta toiminnasta.

Vartiainen korostaa, että hyvinvointia syntyy, kun ihmisillä on tilaa ja vapauksia toimia, ei verottamalla nykyistäkin enemmän.

Juhana Vartiainen on kokoomuksen toisen kauden kansanedustaja ja eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja. Koulutukseltaan Vartiainen on valtiotieteiden tohtori, ja ennen politiikkaan siirtymistä hän on toiminut muun muassa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n ylijohtajana.

Valinta näytti selvältä jo viime viikolla

Helsingin kokoomuksen piirihallitus päätti torstaina esittää yksimielisesti piirikokoukselle Vartiaisen nimeämistä pormestariehdokkaaksi kevään kuntavaaleissa.

Jos Helsingin kaupunginvaltuusto kuntavaalien jälkeen valitsisi Vartiaisen kaupungin pormestariksi, hän jättäisi eronpyyntönsä eduskunnalle.