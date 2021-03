Lumi pöllyää maan keskiosissa päivällä – luvassa voi olla vaarallista ajokeliä

Autoilijoiden on syytä olla tänään varuillaan liikenteessä esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla. Pohjanmaalle saapui eilen illalla lumisadealue, joka kulkee luoteesta kohti kaakkoa ja saattaa tehdä liikennesään paikoin erittäin huonoksi, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Päivän edetessä sade etenee Uudellemaalle, ja illan tullen se painuu Suomenlahdelle ja kohti Viroa. Uudenmaan kohdalla lunta ei ennusteta tulevan enää yhtä sankasti.

Lumipyryn lisäksi luvassa on pakkasta. Pääkaupunkiseudulla pysytään noin 5–6 pakkasasteessa, mutta muualla maassa lukemat ovat 10–15 asteen luokkaa. Keskiviikon vastaiselle yölle ennuste tarjoaa vielä kylmempää.

– Voi sanoa, että kovaa pakkasta on tulossa, ja rannikolla on pureva itätuulikin. Pakkasta on 15–30 astetta koko maassa, etelässäkin, sanoo päivystävä meteorologi Ari Mustala.

Päivän valjettua ilma lämpenee, mutta lämpötila pysyy silti reilusti pakkasen puolella. Mustalan mukaan näin alhaiset päivälämpötilat eivät ole ajankohdalle tyypillisiä, sillä maaliskuulla etelässä päivän ylin lämpötila on yleensä nollan yläpuolella.