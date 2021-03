Yön uutiskooste: Luonnos liikkumisrajoituksista sallisi ulkoilun vain yhdessä asuvien kesken, Latinalaisessa Amerikassa jo yli 700 000 ihmistä kuollut koronaan

STT:n tiedot: Luonnos liikkumisrajoituksista sallisi ulkoilun vain yhdessä asuvien kesken

Koronakävelyt kaverien kanssa loppuisivat, jos koronaepidemian pahimmille alueille määrätään liikkumisrajoituksia. STT:n tietojen mukaan rajoitusten aikana saisi ulkoilla vain yksin tai samassa kotitaloudessa asuvien kanssa. Ulkoiluun ei tulisi aikarajoja.

Valtioneuvoston kanslian luonnostelema liikkumisrajoitus voitaisiin määrätä kolmeksi viikoksi kerrallaan esimerkiksi pääkaupunkiseudulle. Rajoitus olisi voimassa ympäri vuorokauden. Kotoa saisi poistua vain välttämättömistä syistä tai ulkoilemaan. Välttämätöntä liikkumista olisi esimerkiksi työssä, koulussa tai ruokakaupassa käynti.

Kolmen viikon ravintolasulku alkaa valtaosassa maata

Kolmen viikon ravintolasulku alkaa valtaosassa maata tänään. Hallitus antoi eilen asetuksen, jolla koronaepidemian hillitsemiseksi ravintolat suljetaan 15 maakunnassa.

Ravintoloissa tarjoillaan lähiviikkoina ainoastaan Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Niissä koronatilanne on muuta maata parempi.

Asetuksen takana on väliaikainen lainmuutos, jonka eduskunta hyväksyi ja presidentti vahvisti eilen.

Tällä tietoa ravintolat voivat ottaa asiakkaita sulkumaakunnissa jälleen 29. maaliskuuta.

Lumi pöllyää maan keskiosissa päivällä - luvassa voi olla vaarallista ajokeliä

Autoilijoiden on syytä olla tänään varuillaan liikenteessä esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla. Pohjanmaalle saapui eilen illalla lumisadealue, joka kulkee luoteesta kohti kaakkoa ja saattaa tehdä liikennesään paikoin erittäin huonoksi, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Päivän edetessä sade etenee Uudellemaalle, ja illan tullen se painuu Suomenlahdelle ja kohti Viroa. Uudenmaan kohdalla lunta ei ennusteta tulevan enää yhtä sankasti.

Viron kaavailema tiukka koronasulku tulossa voimaan torstaina - sulku kestää ainakin kuukauden

Viroon suunnitellun tiukan koronasulun on määrä tulla voimaan torstaina. Maan pääministeri Kaja Kallas kertoi asiasta myöhään maanantaina Viron yleisradion ERR:n haastattelussa. Sulku kestää ainakin kuukauden, pääministeri sanoi.

Aiemmin sulun arvioitiin voivan alkaa jo keskiviikkona. Sulkutoimista on määrä päättää virallisesti tiistaina, ERR kertoo.

Viron sulku olisi paljon kattavampi kuin esimerkiksi Suomen, sillä se sulkisi muun muassa kaikki koulut. Kaupoista vain välttämättömät liikkeet kuten ruokakaupat ja apteekit voisivat olla auki.

Kallaksen mukaan laajan sulun syy on Virossa nopeasti ja laajalle levinnyt koronaviruksen brittimuunnos.

Yhdysvallat valmis myöntämään väliaikaista suojelua sadoille tuhansille venezuelalaisille

Yhdysvallat on valmis myöntämään väliaikaista humanitaarista suojelua sadoille tuhansille maassa oleville venezuelalaisille. Asiasta kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Presidentti Joe Bidenin hallinnon linjaus tarkoittaa, että arviolta noin 300 000 venezuelalaista voi nyt hakea suojelun tarpeeseen perustuvaa oleskelulupaa.

Väliaikaisen suojelun tarve perustuu Venezuelan kaoottiseen tilanteeseen. YK:n mukaan yhteensä noin 5,4 miljoonaa venezuelalaista on paennut kotimaansa taloudellista ja poliittista ahdinkoa vuoden 2015 jälkeen.

Venezuelassa sosialistipresidentti Nicolas Maduro ja maan oppositio ovat juuttuneet kitkerään valtakamppailuun.

Latinalaisessa Amerikassa yli 700 000 ihmistä kuollut koronavirukseen liittyen

Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian alueella yli 700 000 ihmistä on kuollut koronavirukseen liittyen, kertovat uutistoimisto AFP:n laskemat. AFP pohjaa laskelmansa viranomaislähteisiin.

AFP:n mukaan maanosista ja alueista enemmän koronavirukseen liittyviä kuolemia on vain Euroopassa.

Latinalaisen Amerikan valtioista määrällisesti pahiten koronaviruksesta on kärsinyt lähes 215 miljoonan asukkaan Brasilia, jossa on Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan todettu yli 266 000 koronaan liittyvää kuolemaa. Lähes 130 miljoonan asukkaan Meksikossa koronavirukseen liittyviä kuolemia on yli 190 000. (Lähde: AFP)