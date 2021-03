Tapahtumateollisuus kanteli oikeuskanslerille toimialan kohtelusta

Tapahtumateollisuus ry on jättänyt oikeuskanslerille kantelun toimialan kohtelusta. Etujärjestö pyytää oikeuskansleria tutkimaan, onko tapahtumaelinkeinonharjoittajien kohtelu ja siihen liittyvä eduskunnan päätöksenteko ollut perustuslain vastaista.

Järjestön mukaan tapahtumaelinkeinon parissa toimii Suomessa 3 200 yritystä, joille ei ole osoitettu taloudellista kompensaatiota elinkeinonharjoittamisen kieltämisestä tai voimakkaasta rajoittamisesta.

Yleisötilaisuuksien järjestämistä on rajoitettu kuluneen vuoden aikana koronaepidemian hillitsemiseksi.

– Elinkeinovapaus on perustuslaissa taattu oikeus. Samanaikaisesti kun eduskunta on säätänyt kompensaatioista muille toimialoille, joiden toimintaa on lakiin perustuen rajoitettu, on tapahtumaelinkeino ja yleisötilaisuuksiin kohdistuvien rajoitusten aiheuttamat mittavat menetykset jätetty huomioimatta. Tämä on merkittävä epäkohta, johon olemme nyt pyytäneet oikeuskansleria ottamaan kantaa, Tapahtumateollisuuden edunvalvonnasta vastaava johtaja Kati Kuusisto sanoo järjestön tiedotteessa.

Järjestön mukaan toimialalla on käynnissä useiden yritysten alasajoja ja työntekijöiden irtisanomisia. Järjestön helmikuussa teettämän kyselyn mukaan lähes kymmenellä prosentilla alan yrityksistä toimintaedellytykset ovat päättymässä välittömästi.