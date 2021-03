Marin MTV:llä: Hallitus ei ole yhdessä vielä käsitellyt mahdollisia liikkumisrajoituksia – "Voisivat pahassa tilanteessa välttämättöminä tulla kyseeseen"

– Liikkumisrajoitukset voisivat pahassa tilanteessa välttämättöminä tulla kyseeseen, mutta tässä tietenkin tehdään erittäin tarkka harkinta ja katsotaan paitsi epidemiologista tilannetta niin laajasti myös sitä, että rajoitukset olisivat välttämättömiä ja oikeasuhtaisia, Marin sanoi.

STT:n tietojen mukaan pahimmilla epidemia-alueilla saisi ulkoilla vain yksin tai samassa kotitaloudessa asuvien kanssa, mutta ulkoilulle ei olla asettamassa mitään aikarajoja. Valtioneuvoston kanslian valmisteleman luonnoksen mukaan liikkumisrajoitus voitaisiin määrätä rajatulle alueelle kolmeksi viikoksi kerrallaan. Luonnoksessa myös muun muassa sanotaan, että kotoa tai väliaikaisesta asuinpaikasta saisi poistua vain välttämättömistä syistä tai ulkoilemaan rajoitusten mukaisesti.

Marinilta kysyttiin MTV:n uutislähetyksessä, olisiko kaverilenkkeilyn kieltäminen oikeasuhtaista.

– Hallitus ei ole tätä kokonaisuutta vielä käsitellyt, ja tässä on paljon yksityiskohtia, joita valmistellaan. Omalta osaltani voin todeta, että tämä kysymys on avoinna. Tällaista linjausta tai päätöstä ei olla tehty, mutta valmistelutyötä toki tehdään ja hallitus tulee asiaa käsittelemään, Marin muotoili.

Marin uskoo, että kuntavaalit järjestetään kesäkuussa

Marin myös sanoi uskovansa, että kuntavaalit järjestetään nykyisen suunnitelman mukaisesti kesäkuussa.

– Itse uskon, että tuo kesäkuun raja tulee pitämään. Kesäkuussa meillä on se tilanne, että rokotuksia on annettu enemmän ja me olemme viime kesän osalta nähneet, että myös kausivaihtelu tulee avuksi.

Hänen mukaansa nyt täytyy varmistaa, että tautitilanne pidetään kevään aikana hallinnassa, joka edesauttaa sitä, että tautitilanne on kesällä paljon rauhallisempi kuin nyt, minkä myötä entistä isompi osa kansalaisista uskaltaa lähteä vaaleissa äänestämään.

– Kyllä tämä on myös demokratiakysymys, että mahdollisimman moni kokee, että voi osallistua vaaleihin.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) ilmoitti viikonloppuna, että kuntavaalit siirtyvät huhtikuusta kesäkuulle koronatilanteen vuoksi. Kahdeksan puoluetta yhdeksästä kannatti vaalien siirtoa kahdella kuukaudella.

Oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen kertoi maanantaina, että oikeusministeriö pyrkii antamaan "niin nopeasti kuin mahdollista" hallituksen esityksen, jolla kuntavaalit siirtyvät huhtikuulta kesäkuulle. Kuntavaalien siirrosta päättää lopullisesti eduskunta.