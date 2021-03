Ravintoloiden sulun jälkeiset lisätiukennukset eduskuntaan huomenna

Hallituksen on määrä antaa huomenna eduskuntaan esitys ravintoloiden sulkemisaikojen aikaistamisesta ja asiakaspaikkojen rajaamisesta pahimmilla epidemia-alueilla sen jälkeen, kun tiistaina alkanut sulku päättyy.

Lisätiukennuksia on STT:n tietojen mukaan tulossa sekä aikoihin että asiakasmäärään alueilla, jotka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on määritellyt tasolla 2 oleviksi. Laki olisi voimassa kesäkuun loppuun asti. Asia on poliittisesti jo käsitelty.

Tiukennukset otettaisiin käyttöön aluekohtaisesti asetuksella kulloisenkin epidemiatilanteen mukaan.

Ennen sulkua ravintoloiden aukioloa rajoitettiin kireimmillään eli leviämisvaiheen alueilla niin, että anniskelu oli sallittua kello 7–22. Ravintolat saivat olla auki kello 23:een ja avata uudelleen kello 5. Alkoholijuomia tarjoavissa pubeissa ja baareissa käytössä oli puolet asiakaspaikoista. Ruokaravintoloissa paikkojen määrä oli rajattu kolmeen neljäsosaan normaalista.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on jo pitkään valmisteltu näihin lisäkiristyksiä. Valomerkkiä on kaavailtu valmistelussa jo ennen kello 19:ää annettavaksi, mutta tämä on saattanut muuttua. Myös lisäkiristyksissä on tiettävästi lähdetty siitä, että ruokaravintoloiden rajoitukset olisivat lievempiä kuin alkoholin anniskeluun keskittyvillä ravintoloilla.

Tällä tietoa ravintolat voivat ottaa asiakkaita sulkumaakunnissa jälleen 29. maaliskuuta.

STM:n ja avin kiistapykälään selvennys

Lisäksi eduskunnalle on määrä antaa sosiaali- ja terveysministeriön ja aluehallintovirastojen välille tulkintaerimielisyyttä aiheuttaneen tartuntatautilain pykälän 58 g selkeyttäminen.

Kiistassa ministeriön tulkinta oli, että lain pohjalta voitaisiin sulkea sisätilat, joissa tavanomaisesti on tai voi olla yli kymmenen ihmistä. Etelä-Suomen aluehallintoviraston tulkinnan mukaan tilat saavat olla auki, jos toimintaa rajoitetaan enimmillään kymmeneen ihmiseen.