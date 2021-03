Riittävätkö paketin sormenjäljet yhdistämään syytetyn miehen Pekka Katajan murhayritykseen? – tuomio annetaan PS:n vaalipäällikköön kohdistuneesta hyökkäyksestä

Keski-Suomen käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa perussuomalaisten vaalipäällikköön Pekka Katajaan kohdistuneesta väkivallanteosta. Syytteessä murhan yrityksestä on 41-vuotias uusmaalainen mies.

Kataja pahoinpideltiin kotonaan Jämsän Jämsänkoskella 17. heinäkuuta aamupäivällä. Kaksi miestä tunkeutui Katajan asuntoon pakettitoimituksen varjolla, ja häntä lyötiin useita kertoja päähän vasaralla tai vasaran kaltaisella esineellä. Syyttäjän mukaan iskuja oli ainakin 20, minkä lisäksi Katajaa potkittiin.

Väkivallanteon jälkeen tekijät pakenivat paikalta, mutta paketti jäi Katajan asuntoon. Paketti oli tyhjä, eikä sen osoitekorttiin ollut kirjoitettu mitään. Paketista löytyi kuitenkin syytetyn miehen ja perussuomalaisista erotetun Jyväskylän kaupunginvaltuutetun Teemu Torssosen sormenjäljet.

Torssosta ei syytetä osallisuudesta hyökkäykseen. Hän oli todistetusti teon aikaan toisaalla, ja syyttäjä on syyttämättäjättämispäätöksessään todennut, että hänen sormenjäljelleen paketissa voi olla lukuisia syitä.

Syyttäjä kuitenkin katsoo, että hyökkäys liittyy Torssosen eduskuntavaaliehdokkuuden kariutumiseen vuonna 2018. Kataja kertoi oikeudessa olleensa keskeisessä asemassa niin Torssosen eduskuntavaaliehdokkuuden epäämisessä kuin tämän puolueesta erottamisessa. Hän on itse pitänyt hyökkäyksen motiivina toimintaansa äärioikeiston kitkemiseksi perussuomalaisista.

Esitutkinnassa löydettiin Torssosen tekemäksi kerrottu paperi, johon Kataja oli merkitty "pääroistoksi". Syyttämättäjättämispäätöksen mukaan Torssosella on ollut motiivi haluta vahingoittaa Katajaa. Hänellä on päätöksen mukaan vahvasti samanmielinen kannattajajoukko, joka voisi ryhtyä toimiin ilman hänen myötävaikutustaan. Torssonen on sanonut, ettei hänellä ole mitään tekemistä epäillyn rikoksen kanssa.

Syytetty mies on toiminut muun muassa Torssosen tukiyhdistyksen puheenjohtajana. Hän on vuonna 2017 julkaissut sisältöä äärioikeistolaisella Red Ice -sivustolla. Oikeudessa mieheltä kysyttiin hänen poliittisesta asennoitumisestaan. Hän kiisti olevansa äärioikeistolainen ja sanoi, että kyse on enemmänkin "kansallismielisyydestä".

Paketissa syytetyn sormenjälkiä, kotona vajaa maalarinteippirulla

Katajan asunnolta löytyneen pakettimallin valmistaminen on Postin mukaan lopetettu ja viimeiset erät toimitettu helmikuussa 2020. Asunnolta löytyneeseen oranssinväriseen pakettiin oli kiedottu 30 millimetriä leveää maalarinteippiä, ja siinä oli kontaktimuovilla kiinnitetty paperi, jossa oli muun muassa tekaistu FedExin lähetyslista. Maalarinteipistä ja pahvipinnalta löytyi syytetyn sormenjälkiä ja kontaktimuovista Torssosen sormenjälki.

Kotietsinnässä syytetyn kotoa löydettiin vajaa maalarinteippirulla. Teippi oli poliisin mukaan 30 millimetrin levyistä ja ulkoisilta ominaisuuksiltaan ja kemialliselta koostumukseltaan samanlaista teippiä kuin paketissa. Paketissa olleet teipinpalat eivät täsmänneet teippirullan katkaisupäähän, joten poliisin mukaan niitä ei ainakaan välittömästi ollut katkaistu rullasta. Maahantuojan mukaan kyseistä teippiä oli myyty Suomessa ainoastaan Motonet-myymälöissä vuodesta 2017 alkaen.

– Teippilaatu ei siis ole Suomessa kovin yleisesti kuluttajien ostettavissa olevaa tyyppiä, poliisi katsoi.

Syytetty tai Torssonen eivät esitutkinnassa osanneet sanoa syytä sille, miksi heidän sormenjälkensä olivat paketissa. Syytetty kertoi oikeudessa yhdeksi mahdolliseksi syyksi sen, että hän on vienyt erilaisissa paketeissa tavaraa kirpputorille ja lähettänyt paketeissa Tori.fi:ssä myymiään tavaroita. Torssonen taas on kertonut, että hänen autoonsa toukokuussa 2020 tehdyssä murrossa vietiin reppu, jossa oli sisällä kontaktimuovia. Esitutkintapöytäkirjassa poliisi epäilee Torssonen lavastaneen automurron selittääkseen paketista löytyneen sormenjälkensä.

Esitutkinnassa myös Torssosta epäiltiin murhan yrityksestä. Syyttäjä kuitenkin jätti syytteen nostamatta näytön puutteen takia.

Ei vastannut päivällä työpuheluihin tai sähköposteihin

Syyttäjän mukaan syytetyn yhdistää murhayritykseen paketin lisäksi tekijöiden käyttämä pakoauto. Syyttäjän mukaan hyökkääjät pakenivat paikalta tismalleen samanlaisella autolla kuin syytetty omistaa. Syytetyn autosta oli poistettu verhoilua kuljettajan paikalta sekä takapenkin oikealta paikalta, eli paikoilta, joille silminnäkijä on kertonut hyökkääjien pakoautossa nousseen. Syyttäjä katsoo, että verhoilua on poistettu verijälkien hävittämiseksi.

Puolustuksen mukaan syytetyn auto oli tapahtumapäivänä Uudellamaalla. Syytetty sanoi oikeudessa, että autosta on poistettu verhoilua kosteus- ja hajuhaittojen takia.

Syyttäjä katsoo, ettei syytetyn ole näytetty olleen kotonaan teon aikaan. Mies ei ole vastannut työsähköposteihinsa eikä työnantajansa puheluihin. Puhelin oli syyttäjän mukaan kyseisenä päivänä tämän kotona ja sitä käytettiin vasta iltapäiväkahden jälkeen.

Syytetty sanoi oikeudessa, että hänen projektipäällikön työnsä ei ole tiukasti aikaan sidottua ja että heinäkuussa sähköpostit tai puhelut eivät vaatineet välitöntä reagointia. Mies sanoo saattaneensa olla koiran kanssa ulkona tai kotitöiden parissa, kun puhelut ovat tulleet.

Kataja kertoi ottaneensa vastuun Torssosen ehdokkuuden torppaamisesta

Kataja kertoi oikeudenkäynnissä omassa kuulemisessaan ottaneensa vuonna 2018 vastuun Torssosen eduskuntavaaliehdokkuuden epäämisestä perussuomalaisissa.

Päätöksen asiasta teki kevään aikana piirihallitus Katajan esityksestä. Sitä seurasi Katajan mukaan Torssosen ja tämän kannattajien kampanjointi, jossa sähköpostia ja soittoja tulvi keskeisille puolueen asioista päättäville. Kataja sanoo, että häneen ei suoraan otettu yhteyttä, vaan hän tuli tietoiseksi yhteydenotoista välikäsien kautta. Kampanjoinnissa oli Katajan mukaan kyse "tietoisesta strategiasta" ja osa viesteistä oli uhkaavia.

Piirissä päätettiin Katajan mukaan, että kritiikki kanavoidaan häneen ja että vain hän vaalipäällikkönä kommentoi Torssosen ehdokkuuden torppaamista.

– Minut päätettiin antaa kohteeksi, Kataja sanoi.

Katajan mukaan Torssonen yritti saada puoluehallitusta muuttamaan piirin ehdokasasettelua, mutta tuloksetta. Tämän jälkeen Torssosen kannattajat alkoivat Katajan mukaan soitella läpi piirin asettamia ehdokkaita suostutellakseen heitä väistymään Torssosen tieltä.

Katajan mukaan loppuvuodesta 2018 puoluehallitukselle esitettiin, että Torssonen pitää erottaa puolueesta. Erottamispäätös tehtiin lopulta toukokuussa 2019.