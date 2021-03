Kristallijutun diilerinä tuomitulta helsinkiläismieheltä löytyi yli 16 000 videota lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä – sai ehdollista

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi torstaina helsinkiläismiehen ehdolliseen vankeuteen hyväksikäyttömateriaalin hallussapidosta ja levittämisestä.

Viisikymppisen miehen hallusta löytyi yli 4 400 valokuvaa ja yli 16 000 videota, jotka sisälsivät lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Oikeuden mukaan osalla videoista ja kuvista lapsi oli erityisen nuori.

Takavarikko tehtiin kotietsinnän yhteydessä helmikuussa 2018. Oikeuden mukaan mies oli poliisin saapuessa ehtinyt siirtää osan kuvista ja videoista toisen henkilön kovalevylle. Lisäksi hän oli siirtämässä toisen henkilön kovalevylle kuva-aineistoa, joka liittyy eläimeen sekaantumiseen. Näitä videoita oli yli 1 300.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Oikeuden mukaan mies oli myös lokakuussa 2017 matkustanut Berliiniin mukanaan kovalevy, joka sisälsi hyväksikäyttömateriaalia. Berliinissä hän tapasi henkilön, jolle tuomittu siirsi laitonta materiaalia omalta kovalevyltään. Henkilö myös siirsi tuomitun kovalevylle valokuvia ja videoita, jotka sisälsivät lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä.

Oikeus: Miehen luokse tultiin katsomaan materiaalia

Mies kiisti syytteet muuten kuin yhden kiintolevyn osalta. Muilta laitteilta löytynyttä materiaalia hän selitti sillä, että joku hänen kotonaan käyneistä vieraista oli ladannut sitä. Miehen mukaan kenellä tahansa hänen kotonaan käyneellä oli pääsy hänen tietokoneelleen ja kiintolevyilleen.

Oikeus piti selitystä varsin epätodennäköisenä ja katsoi, että mies tiesi kaikesta sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta materiaalista, jota hänen hallustaan takavarikoiduilta laitteilta löydettiin.

– (Tuomitun) kertomuksen perusteella vaikuttaa siltä, että materiaalille on ollut hänen luonaan selvästi kysyntää. (Tuomittu) on siis koonnut materiaalia ja hänen luokseen on tultu materiaalia kuluttamaan, oikeus katsoi tuomiossaan.

Mies tuomittiin puolentoista vuoden ehdolliseen vankeuteen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta ja törkeän levittämisen yrityksestä sekä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä ja sen yrityksestä.

Mies on aiemmin tuomittu ehdottomaan vankeuteen niin sanotussa kristallijutussa. Tuomion mukaan hän myi metamfetamiinia muiden muassa laulaja Jari Sillanpäälle. Kaksi muuta kristallihuumejutussa tuomittua sai joulukuussa vuosien vankeustuomiot törkeistä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista.