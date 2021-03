Eduskunta hyväksyi valmiuslain käyttöönottoasetukset – niistä ei tarvinnut äänestää, koska vastalauseita ei ollut

Eduskunta on hyväksynyt valmiuslain käyttöönottoasetukset, kunhan Ahvenanmaa rajataan niiden ulkopuolelle. Koska vastalauseita ei ollut, asiasta ei tarvinnut äänestää. Valtioneuvosto käsittelee asetuksia vielä illan istunnossaan, joka alkaa kello 20.

Salikeskustelussa kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo piikitteli hallitusta koronatoimien vaikeuksista muun muassa rajojen koronatestauksen sekä ravintoloiden ja kuntosalien rajoitusten suhteen.

– Uusista rajoituksista saatiin aikaan kummallinen farssi, jossa ministeriö ja avi riitelivät mediassa. Jotta hallituksen viestintä- ja johtamishaasteisiin saadaan nopeasti apua, olen valmis tukemaan hallituksen esitystä, hän sanoi.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Antti Rinne (sd.) näki tarpeen sekä hallinnon että valmiuslain uudistamiselle kaikkien puolueiden yhteistyöllä, jotta maan johtaminen kriiseissä olisi yksinkertaisempaa tulevaisuudessa.

– Päätösten tekeminen tämän kriisin aikana on osoittautunut hyvin vaikeaksi ja ollut yksi syy siihen, miksi tämä on välillä näyttänyt sekavalta. Arvostan kovasti ministereitä ja pääministeriä siitä, että tämä on saatu pidettyä kasassa, Rinne sanoi.

Rinnettä komppasi myös SDP:n kansanedustaja Aki Lindén.

– Meidän pitää keskittää uudenlaisella tavalla valtioneuvostoon tällaisten laaja-alaisten kriisien johtamista. Muuten tämä toiminta siiloutuu selvästi, hän sanoi.

Viestinnän keskittämistä ja sairaanhoidon säätämistä

Eduskunnan hyväksymien asetusten nojalla voidaan muun muassa joustaa kiireettömän terveydenhoidon määräajoista. Kiireettömästä hoidosta voidaan siirtää työntekijöitä ja tiloja kiireellisen hoidon antamiseen koronapotilaille.

Samalla sosiaali- ja terveysministeriö sekä aluehallintovirastot voivat velvoittaa kunnallisia tai yksityisiä terveydenhoitopalveluita tuottavia tahoja lisäämään hoitopaikkoja tai hoitamaan eri potilaita kuin tavallisesti.

Potilaita voidaan myös siirtää sairaalasta toiseen tai vaikka julkiselta puolelta yksityiselle, jos potilaiden hoitoon ei muuten riitä käsipareja tai muuta kapasiteettia.

Koronaviestintää keskitetään valtioneuvoston kanslialle, ja valtioneuvostolle annetaan päätösvaltaa työnjaosta hallinnonalojen välillä, jos siitä on epäselvyyttä.

Työnjakopykälä on otettu käyttöön, jotta vältytään esimerkiksi viimekeväisen kaltaiselta epäselvältä tilanteelta Helsinki-Vantaan lentokentällä. Valiokunta kuitenkin huomauttaa, että uudetkaan asetukset eivät olisi soveltuneet tilanteen ratkaisemiseen, koska kyse oli osin myös Vantaan toimivallasta.