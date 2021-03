Etelä-Suomessa on huomenna taas kaamea ajokeli – lumipyryt nostavat onnettomuusriskiä etenkin Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Kymenlaaksossa

Huomenna etelärannikolle on tiedossa erittäin huonoa ajokeliä, varoittaa Ilmatieteen laitos.

Etelä-Suomeen saapuu yöllä lännestä alkaen lumisateita, jotka voivat olla etelärannikolla runsaita. Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Kymenlaaksossa ajokeli muuttuu keskiyöstä alkaen erittäin huonoksi lumipyryn ja sään lauhtumisen vuoksi. Onnettomuusriski näissä maakunnissa on huomattava, ja liikenteessä voi olla suuria häiriöitä.

Lisäksi Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä ja kohonneesta onnettomuusriskistä Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Satakunnassa, Pirkanmaalla, Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa, Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Ahvenanmaalla.

Varoitukset ovat voimassa keskiyöstä iltakymmeneen.

Edellinen surkeiden ajokelien päivä Etelä-Suomessa oli tiistaina, jolloin satoi sakeasti lunta ja sattui useita ketjukolareita. Vakavin näistä sattui Turunväylällä Espoossa Ikean kohdalla, jossa kolareihin oli osallisina peräti 88 autoa. Onnettomuuden raivaustyöt kestivät useita tunteja, ja kahdeksan ihmistä joutui sairaalaan.

Hollolassa Päijät-Hämeessä puolestaan sattui ketjukolari, jossa oli osallisina seitsemän ihmistä ja useita autoja, muun muassa linja-auto ja kaksi Puolustusvoimien maastokuorma-autoa.

Huomenna päivälämpötilat Etelä-Suomessa ovat enimmäkseen muutaman asteen pakkasen puolella. Lauhinta on lounaassa, jossa lämpötila voi kohota nipin napin plussan puolelle.

Maan pohjoisosassa ajokeli on parempi kuin etelässä. Pohjois-Pohjoismaalla, Kainuussa ja Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja paikoin heikkoa lumisadetta. Lämpötila on seitsemän ja viidentoista pakkasasteen välillä.

Useilla merialueilla tuuliolosuhteet ovat muuttuneet vaarallisiksi. Myrskyvaroitus on ollut voimassa alkuillasta lähtien Pohjois-Itämerellä, Selkämerellä, Ahvenanmerellä ja Saaristomerellä. Varoitus on voimassa aamuyöhön.