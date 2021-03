Kolumni: Suomi oli kova, joskin naapurin monorikko auttoi

Vuoden 1976 talviolympialaisten yksi kohokohta oli Suomen miesten viestinelikon kultamitali. Tv:ssä on näytetty monesti jälkikäteen, kuinka Juha Mieto ratkaisee viestin toisen osuuden hurjalla hiihdollaan. Se on jäänyt vähän historian hämärään, että Suomen voittotietä oli tasoittamassa Neuvostoliiton epäonni: itänaapurissa kehitelty monouutuus otettiin käyttöön vähän keskentekoisena, ja Jevgeni Beljajevin hiihtokenkä hajosi viestin avausosuudella. Tästä huolimatta Neuvostoliitto saavutti pronssia.

Innsbruckin kisojen dramaattiset tapahtumat elähdyttivät myös kyläkoulun alaluokkalaisia. Pidimme monorikkoa erittäin nolona. Mutta mikä olisi hiihtokisoissa kaikkein nolointa?

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Opettaja antoi meidän jokaisen neljän alaluokkalaisen vuorollaan kertoa, mikä olisi häpeällisin mahdollinen kohtalo kilpahiihtoladulla. Vuoron perään kehittelimme innosta hehkuen samantyyppistä tarinaa, kuinka varma voitto menisi joko välinerikkoon tai pyllähdykseen maalisuoralla.

Opettaja myönteli, että kuvailemamme tapahtumat olisivat harmittavia, mutta eivät hänen mielestään noloja. Sitten hän päästi meidät jännityksestä ja totesi, että kaikkein häpeällisintä on käyttää urheilussa sääntöjen kieltämiä konsteja, ja hän mainitsi myös dopingin. Sääntöjen rikkominen oli opettajan mukaan yhtä tuomittavaa, jäi siitä kiinni tai ei.

Eipä ole kaikkialle löytynyt yhtä viisaita opettajia ja vastaanottavaisia oppilaita. Suomalaisen urheilun kenties katastrofaalisimmasta häpeästä tuli kuluneeksi helmikuussa tasan 20 vuotta.

Lahden kisoissa kärähtäneisiin on jäänyt vilpintekijän leima, vaikka he tekivät kotikisoja varten ratkaisujaan varmasti suurten paineiden alla. On mukava havaita, että jo käsitellyt, ikävät asiat pyritään unohtamaan. Hiihtoasiantuntijaksi kelpaa, vaikkei oma dopinghistoria olisi tahraton.

Muutama päivä sitten alkoi kuitenkin myötänolottaa "rehellisen Lapin miehen" Jari Isometsän puolesta. Lehtijuttu kertoo, että tekeillä on elämäkerta, jossa Isometsä valaisee muun muassa sitä, kuinka hän kertoi Lahden dopingkärystään perheelleen. Tapahtunut muuttuu tuplanoloksi, kun käryllä vielä rahastetaan.

Voittajien nimet jäävät historian kirjoihin. Suomen viestinelikko oli ladulla paras vuonna 1976. Oberstdorfin 50 kilometrin kisan voittajan nimeksi taas jäänee kirjoihin - hetkinen, kun googlaan - niin, Norjan Emil Iversen.

Muisteleekohan kukaan 45 vuoden päästä, että todennäköisimmin ladulla oli kuitenkin paras Norjan Johannes Kläbo tai mahdollisesti Venäjän Aleksandr Bolshunov? Oikeastaan hiihdon loppuratkaisu oli kärjen osalta niin surullinen ja sekava, että koko hiihdon voisi unohtaa pois kaikista kirjoista. Ainakin näin suomalaisesta vinkkelistä.