Lähipäivien koronaluvut voivat ratkaista liikkumisrajoitusten tarpeen – ulkona liikkumista ei olla kieltämässä

Lähipäivien koronatartuntaluvut ovat olennaisia sen suhteen, turvaudutaanko Suomessa vielä liikkumisrajoituksiin vai näyttääkö koronatilanteen paheneminen taittuvan jo käyttöön otetuilla rajoitustoimilla. Kokonaisluvun lisäksi tarkassa seurannassa on erityisesti pääkaupunkiseudun ja Turun tilanne.

Toiveena on ollut, että lähipäivät toisivat positiivisia merkkejä aiempien rajoitustoimien vaikuttavuudesta. Niin sanottu sulkutila alkoi viime viikolla, jolloin ravintolat sulkivat ovensa ja yläkoululaiset ja siitä vanhemmat jäivät etäopetukseen lähes koko maassa.

Hallitus voi kokoontua päättämään liikkumisrajoituksista nopeastikin, jos luvuissa nähdään selkeää nousua tai jos tilanne tietyllä alueella uhkaa riistäytyä nykyisillä toimilla käsistä.

Käytännössä pääkaupunkiseutu ja Turku ovat tällä hetkellä hankalia alueita, joita liikkumisrajoitukset voisivat koskea, jos niistä lähiaikoina päätetään. Hallitus seuraakin tarkasti paitsi tartuntojen kokonaislukua, myös näiden alueiden tilannetta.

Ulkoilla saisi yhden kodin ulkopuolisen kanssa

Ulkona liikkumista ei olla kieltämässä. Hallituksen lähtökohtana valmistelussa on, että ulkoilu eli esimerkiksi kävelyllä käyminen olisi mahdollista oman kotitalouden ja yhden ulkopuolisen henkilön kanssa ilman aikarajoituksia. Ajatuksena on, ettei yksin asuviakaan ajeta tilanteeseen, jossa he eivät voisi tavata käytännössä ketään.

Myös pakolliset asioinnit kuten kaupassa käynnit, tapaamiset viranomaisten kanssa sekä lähiomaisten hoivaan liittyvät käynnit sallittaisiin.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on toistuvasti sanonut, ettei ratkaisua voida tehdä minkään yksittäisen raja-arvon perusteella. STT:n tietojen mukaan hallituksessa pidetään silti ainakin jonkinlaisena henkisenä kynnyksenä 1 000 päivätartunnan rajaa, jonka ylityttyä olisi vaikea ajatella jatkamista nykyisillä rajoituksilla. Toisaalta päiväkohtaiset heitot ovat suuria ja myös kokonaiskuva ratkaisee, joten tuhannen ylityskään ei välttämättä suoraan johda liikkumisrajoituksiin.

Osa hallituspuolueista on korostanut tarvetta tutkia vielä muita mahdollisia keinoja ennen mahdollisia liikkumisrajoituksia. Varsinaisia vaihtoehtoja liikkumisrajoituksille ei silti ole, jos katsotaan tarpeelliseksi vähentää ihmisten välisiä kontakteja merkittävästi vielä nykyisestä.

Marin sanoi Ykkösaamussa lauantaina, että toimien pitää olla paitsi välttämättömiä ja oikea-aikaisia, myös vaikuttavia.

– Terveysviranomaisten viesti on pikemminkin ollut se, että kun muuntovirus leviää, tarvitsemme ennemmin kunnon isoa työkalua, lekaa, emme niinkään yksittäistä ruuvimeisseliä, jolla sitten pistemäisesti säätelisimme eri paikkoja, Marin sanoi.

Maanantain tiedon mukaan hallitus varautuu käsittelemään koronatilannetta seuraavan kerran keskiviikkoiltana.