Vuoden tiedekirjan aiheena on tieteen vapaus

Vuoden tiedekirja -palkinto on myönnetty teokselle Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus. Valintaraadin mukaan kirja on yleistajuisesti kirjoitettu teos, jonka voi odottaa tavoittavan lukijoita myös tutkimuksen ja akateemisen opetuksen ulkopuolella.

– Puolustamalla tieteen ja tutkijoiden vapautta puolustetaan myös yhteistä hyvää sekä tietoon perustuvaa päätöksentekoa sensuurilta, ohjailulta, vihapuheelta ja vaientamiselta, perustelee raati.

– Tieteellinen tutkimus on paras käytettävissä oleva keinomme päätellä, mikä on totta ja yhteisesti jaettavissa olevaa todellisuutta. Sen keskeinen periaate ja toiminnan edellytys on tieteenharjoittajien ja tutkimuslaitosten riippumattomuus, jatketaan palkinnon perusteluissa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus -kirjan eri lukuja on ollut kirjoittamassa 17 tutkijaa eri tieteenaloilta. Mukana on tutkijoita sekä humanistisilta aloilta ja yhteiskuntatieteistä että luonnontieteiden ja teknologian tutkimuksen puolelta.

Kirjan ovat toimittaneet professori Esa Väliverronen ja tietokirjailija, tutkija Kai Ekholm. Kustantaja on Vastapaino.

Vuoden tiedekirja -palkinnon suuruus on 25 000 euroa. Vuosittain myönnettävän palkinnon kriteereinä ovat aiheen kiinnostavuus ja merkittävyys, sisällön tieteellinen painoarvo sekä teoksen kirjalliset ansiot.

Raati valitsi voittajateoksen 65 viime vuonna ilmestyneen kotimaisen tiedekirjan joukosta. Valintaraatiin kuuluivat dosentti Oula Silvennoinen, dosentti Tommi Tenkanen ja professori Soile Veijola.

Vuoden tiedekirja -palkinnon jakaa vuosittain Suomen tiedekustantajien liitto ja Tieteellisten seurain valtuuskunta. Palkinnon rahoittaa Suomen tiedekustantajien liitto tekijänoikeusjärjestö Kopioston keräämillä tiedejulkaisujen käyttökorvauksilla.