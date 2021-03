Koiria kaltoinkohdelleelle helsinkiläisnaiselle vaaditaan ehdollista vankeutta ja eläintenpitokieltoa – asunnosta ulosteiden ja virtsan keskeltä löytyi 26 nälkiintynyttä koiraa

Syyttäjä vaatii törkeästä eläinsuojelurikoksesta syytetylle helsinkiläisnaiselle ehdollista vankeutta. Syyttäjän mukaan nainen toi vuosina 2018–2019 Suomeen laittomasti noin 30 koiraa. Poliisin ja valvontaeläinlääkärin tekemässä tarkastuksessa naisen asunnosta Itä-Helsingistä löytyi 26 koiraa, jotka olivat niin huonossa kunnossa, että ne piti lopettaa.

– (Syytetty) on pitänyt hoitovastuullaan olevia eläimiä likaisissa oloissa ja pitopaikan tiloissa on ollut runsaasti koirien ulosteita ja virtsaa sekä voimakas koirien eritteiden haju. Eritteet ovat muun muassa ärsyttäneet koirien ihoa ja tassujen pohjia, ja voimakas ammoniakin haju on ärsyttänyt koirien silmiä ja hengitysteitä, syytteessä sanotaan.

Syyttäjän mukaan koiria ei ollut ulkoilutettu riittävän usein tai lainkaan. Niitä pidettiin suljettuina häkkeihin, kantokoppiin tai vessaan. Pitopaikkojen olosuhteet vaaransivat syyttäjän mukaan koirien terveyden ja aiheuttivat niille tarpeetonta kärsimystä.

Syyttäjän mukaan koirat eivät myöskään olleet saaneet riittävästi ruokaa. Kaikki koirat olivat todella laihoja, osa sairaalloisen laihoja, syytteessä sanotaan.

– Useilla koirilla on ollut korvatulehdusta, vuotoa silmistä sekä irtoamattomia poistoa vaatineita maitohampaita, jotka ovat muun muassa ahtauttaneet leukaa, aiheuttaneet virheellisen purennan sekä aiheuttaneet tulehdusta ja kipua.

Syyttäjä: Koiria kohdeltu julmasti

Poliisi kertoi aiemmin, että neljä koirista lopetettiin välittömästi kiireellisenä toimenpiteenä. Loput 22 lopetettiin myöhemmin.

– Neljä koirista on ollut erityisen huonossa kunnossa ja niillä on todettu muun muassa nälkiintymistä tai sairaalloista laihuutta, ulosteen peittämää turkkia ja turkin voimakasta huopaantumista, ulosteen polttamaa ihoa, silmätulehdusta, hoitamattomia hampaita ja hammaskiveä sekä selvästi havaittavaa kipua ja aristusta ainakin suussa, tassuissa ja kehossa, syytteessä sanotaan.

Syyttäjä katsoo, että nainen kohteli koiria julmasti sekä aiheutti niille tarpeetonta kärsimystä, kipua ja tuskaa. Suurin osa koirista oli alun perin Venäjältä, ja ne oli tuotu Suomeen Viron kautta. Törkeän eläinsuojelurikoksen lisäksi naista syytetään salakuljetuksesta, sillä koirien tuontiedellytykset eivät täyttyneet eikä naisella ollut tuontiin oikeuttavia asiakirjoja.

Syyttäjä vaatii naiselle ehdollisen vankeuden lisäksi oheissakkoa ja eläintenpitokieltoa.

Naisen kirjallista vastausta syytteeseen ei ole saatavilla, joten tiedossa ei ole, myöntääkö vai kiistääkö hän toiminnan ja rikosnimikkeet.

SEY: Myös Suomessa on pentutehtailijoita

Poliisi, Suomen eläinsuojeluyhdistys (SEY) ja Kennelliitto ovat vedonneet ihmisiin, ettei koiria hankittaisi pentutehtaista tai epämääräisistä olosuhteista.

Kennelliitto kertoo, että pentutehtaissa narttukoirat elävät usein häkeissä ja toimivat pennuntekokoneina. Ne saatetaan astuttaa jokaisesta juoksusta, mikä on eläimelle suuri rasitus. Pentutehtailijaa kiinnostaa vain raha, joten myöskään pennuista ei pidetä huolta. Ne ovat Kennelliiton mukaan usein heikkokuntoisia hoidon, ravinnon, rokotusten ja madotuksen puutteen takia.

SEY:n mukaan tehtaiden pennut ovat usein sisäsiittoisia, ja niillä voi olla erilaisia käytösongelmia ja sairauksia. Sairaudet voivat olla vakavia paitsi koiralle myös ihmiselle.

Koiria tehtaillaan SEY:n mukaan erityisesti monissa itäisen Keski-Euroopan maissa, mistä niitä tuodaan Suomeen Viron tai Venäjän kautta. Myös Suomessa on pentutehtailijoita, SEY kertoo.

Pentutehtailun tukeminen mahdollistaa koirien kärsimyksen jatkumisen

Kennelliitto toteaa sivuillaan, ettei pentutehtaasta pitäisi ostaa koiraa, vaikka tuntisi sääliä sitä kohtaan. Näin tulee mahdollistaneeksi sen, että pentutehtaiden toiminta ja koirien kärsimys jatkuu.

Poliisi totesi tiedotteessaan, että epämääräisen koiran hankkiva edistää rikollista toimintaa.

– Rikolliset jatkavat tätä toimintaa niin kauan kuin suomalaiset ostavat autojen peräkonteista ja epämääräisistä paikoista laittomasti maahantuotuja eläimiä. Tästä asiasta on tiedotettu jo vuosikausia ja kansalaisilta odotettaisiin jo asiassa valveutuneisuutta. Pelkästään viranomaistoimin ei tätä ongelmaa saada ratkaistuksi. Niin kauan kuin on kysyntää, on myös tarjontaa, sanoi rikoskomisario Anne Hietala tiedotteessa.

Miten tunnistaa pentutehtailu

Kennelliiton mukaan pentutehtailijan tunnistaa paitsi koiran halvasta hinnasta, myös siitä, että tällä on kiire myydä koira. Myyjä ei esimerkiksi kysele, millaiseen kotiin koira on tulossa, tarjoaa sitä mukaan ensi näkemältä eikä emoa tai muita pentuja ole nähtävillä. Kaupat halutaan tehdä parkkipaikalla tai matkan varrella. Kaupoista ei tehdä kirjallista sopimusta, eikä pennulla ole terveystodistusta tai tunnistusmerkintää.

SEY listaa pentutehtailuista kertovalla halpakoira.fi-sivustollaan lisäksi, että hyvä kasvattaja on valmis vastaamaan avoimesti kaikkiin koiraa koskeviin kysymyksiin, varmistaa, että koira saa sopivan perheen ja tarjoaa uudelle omistajalle tukea ja neuvoja.