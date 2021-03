Rajat kiinni! -aktiivia syytetään käräjillä useiden poliisien, syyttäjän ja tuomarin halventamisesta ja herjaamisesta netissä

Suomen kansa ensin -puolueen entiselle puheenjohtajalle Marco de Witille luettiin tiistaina Pirkanmaan käräjäoikeudessa syytteet useista kunnianloukkauksista ja törkeistä kunnianloukkauksista.

Asianomistajia on 20. Heidän joukossaan on poliiseja, syyttäjä ja tuomari. Oikeudenkäynnissä on kyse de Witin eri verkkosivuilla julkaisemista teksteistä ja videoista.

Haastehakemuksen mukaan de Wit on julkaissut netissä esimerkiksi artikkeleita, joissa erään poliisin väitetään suojelevan seksuaalirikollisia ja toisen poliisin puolestaan vihjataan suhtautuvan myötämielisesti lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

Syytteet koskevat 20:tä epäiltyä rikosta, jotka ajoittuvat vuosille 2018–2019. Syyttäjä vaatii de Witille 8–10 kuukauden ehdotonta vankeusrangaistusta tai yhdyskuntapalvelua.

Maahanmuuton vastaisesta toiminnastaan tunnettu de Wit on muun muassa toiminut Rajat kiinni! -liikkeessä aktiivina. Hän myös kuului Suomen kansa ensin -puolueen perustajiin, mutta hänet erotettiin puolueesta loppuvuodesta 2019.

De Wit katsoo arvostelun kohdistuneen asianomistajien toimintaan julkisessa virassa

De Wit kiistää syytteet. Käräjäoikeudelle toimittamassaan kirjallisessa vastauksessa de Wit katsoo, että arvostelu kohdistui asianomistajien toimintaan julkisessa virassa. Lisäksi hän vetoaa siihen, että kyse oli omakustanteisesta julkaisutoiminnasta, jonka julkisuus on rajallista.

Osassa tapauksista asianomistaja ei itse vaatinut syytteiden nostamista, mutta valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen katsoi, että rasistisesti ja syrjivästi motivoituneen maalittamisen torjumiseksi erittäin tärkeä yleinen etu vaati sitä.

– Syytekohdissa kuvatut rikokset muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden ja jatkumon, jossa on pyritty vaikuttamaan koko oikeusjärjestelmään siten, että virkamiehet yleisesti jättäisivät asianmukaisesti hoitamatta heille kuuluvat virkatehtävänsä. Osin teoissa on kyse kostosta virkamiesten hoidettua heille kuuluvat virkatehtävänsä, haastehakemuksessa sanotaan.

STT julkaisee de Witin nimen jo tässä vaiheessa tämän julkisen toiminnan takia.