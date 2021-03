Yön uutiskooste: Suomen suurimpiin kuuluvan huumevyyhdin käsittely alkaa käräjillä, 63 prosenttia suomalaisista tyytyväisiä Marinin koronatoimiin

Yhteisöllinen sureminen voi helpottaa, mutta myös lisätä ahdistusta

Tragediauutisoinnin jatkuva seuraaminen voi lisätä ahdistusta, psykologi ja psykoterapeutti Soili Poijula sanoo STT:n haastattelussa. Poijula viittaa Helsingin Koskelan joulukuiseen henkirikokseen.

Ahdistus voi kasvaa siitä huolimatta, että saman tapahtuman järkyttämille ihmisille vertaistuki esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on usein terapeuttista.

Poijula neuvoo rajoittamaan sosiaalisen median ja uutisten seuraamista, jos on jo valmiiksi ahdistunut asiasta.

Suomen suurimpiin kuuluvan huumevyyhdin käsittely alkaa käräjillä - poliisin mukaan Hollannista tuotiin yli 20 miljoonan euron arvosta huumeita kukkien seassa

Helsingin käräjäoikeudessa alkaa tänään Suomen suurimpiin kuuluvan huumevyyhdin käsittely. Poliisin mukaan Suomeen salakuljetettiin huumeita Hollannista kukka- ja huonekasvilastien seassa.

Poliisin mukaan huumeiden katukauppa-arvo oli yli 20 miljoonaa euroa. Aineita myytiin laajasti ympäri Suomea. Poliisin mukaan tätä kautta Suomeen kuljetettiin myös pääosa niin sanotun Katiska-vyyhdin huumeista.

Syytettyjä on yhteensä lähes 30, osa Suomen ja osa muiden maiden kansalaisia. Käsittely käräjäoikeudessa jatkuu kesäkuun loppupuolelle asti.

Korkeakoulujen yhteishaun toinen vaihe alkaa tänään - kevään valintakokeet pyritään järjestämään paikan päällä

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kevään toinen yhteishaku alkaa tänään kello 8.

Ensimmäisessä haussa haettavina olivat vieraskieliset koulutukset, Taideyliopiston koulutukset sekä Tampereen yliopiston teatterityön koulutus. Nyt alkavassa yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyllä alkavaan suomen- ja ruotsinkieliseen koulutukseen.

Haettavana on vajaat 51 000 aloituspaikkaa. Kevään valintakokeet pyritään järjestämään paikan päällä.

HS-gallup: 63 prosenttia suomalaisista on edelleen tyytyväisiä pääministeri Marinin koronatoimiin

Valtaosa suomalaisista on yhä tyytyväisiä pääministeri Sanna Marinin (sd.) toimintaan koronavirukseen liittyvissä asioissa. Asia selviää Helsingin Sanomien tuoreesta kyselystä.

Vastaajista 63 prosenttia on erittäin tai melko tyytyväisiä pääministerin toimiin. Lehti kirjoittaa, että erittäin tyytyväisten osuus on vähentynyt merkittävästi epidemian alkuajoista, mutta se on pysynyt samana tammikuuhun verrattuna.

Kyselyn toteutti Kantar TNS. Siihen vastasi yli tuhat ihmistä. Tutkimustulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Uutissuomalainen: Lähisähkön alennusta vastustaa enemmistö kansalaisista

Enemmistö suomalaisista ei innostu ajatuksesta, että sähkö hinnoiteltaisiin todellisten siirtokustannusten perusteella, ilmenee Uutissuomalaisen teettämästä kyselystä.

Ehdotusta vastusti 55 prosenttia ja kannatti 20 prosenttia kyselyn vastaajista.

Sähkön hinnoittelu todellisten siirtokustannusten mukaan tekisi sähköstä sitä halvempaa, mitä lähempänä sähkön tuotantopaikkaa käyttäjä asuu. Muutosta on ehdottanut sähkömarkkinoihin erikoistunut tutkija Iivo Vehviläinen Aalto-yliopistosta aiemmin tänä vuonna Uutissuomalaisessa.

Tietoykkösen tekemään verkkokyselyyn vastasi helmikuussa 1 000 suomalaista.

Hollannissa pidetään vaalit, pääministeri Ruttelle povataan voittoa

Hollannissa pidetään tänään parlamenttivaalit. Osa äänestyspaikoista tosin avasi ovensa jo maanantaina, jotta riskiryhmät pääsisivät äänestämään koronaturvallisesti.

Gallupien perusteella Alankomaita vuodesta 2010 johtanut Mark Rutte näyttää saavan jatkokauden pääministerinä. Hänen keskustaoikeistolaisella VDD-puolueellaan on selvä etumatka lähimpiin haastajiin.

Koronapandemia on hallinnut vaalikeskustelua, sillä tautitilanne Hollannissa on edelleen vakava. Maassa on tilastoitu yli 16 000 virukseen liittyvää kuolemaa.

Tammikuussa Rutten hallitus kaatui skandaaliin, kun paljastui, että tuhansia vanhempia oli syytetty väärin perustein lastenhoitokustannuksiin tarkoitettujen tukien väärinkäytöstä. Hallitus jatkoi toimitusministeristönä.

Nigerissä on kuollut ainakin 58 ihmistä markkinoilta palanneeseen autoletkaan ja lähikylään kohdistuneissa hyökkäyksessä

Länsi-Afrikassa sijaitsevassa Nigerissä on kuollut ainakin 58 ihmistä maanantaina tehdyissä hyökkäyksissä. Maan hallinto kertoi asiasta tiistaina televisiossa luetussa tiedotteessa.

Joukko aseistautuneita ihmisiä oli pysäyttänyt maanantaina iltapäivästä neljä ajoneuvoa, jotka olivat kuljettaneet Banibangousta markkinoilta palaavia matkustajia.

Qatarilaismedia al-Jazeeran mukaan hallinnon tiedotteessa kerrottiin aseistautuneiden henkilöiden tappaneen tämän jälkeen matkustajia. Lisäksi he hyökkäsivät vielä läheiseen kylään, jossa he tappoivat lisää ihmisiä ja polttivat viljavarastoja.

Iskut tapahtuivat levottomalla Tillaberin alueella Nigerin, Malin ja Burkina Fason rajaseuduilla. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa kahdeksan ihmistä on kuollut terveyshoitoloissa tehdyissä ampumisissa

Yhdysvalloissa ainakin kahdeksan ihmistä on kuollut ampumisissa kolmessa eri terveyshoitolassa. Asiasta kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Viranomaiset selvittävät, liittyvätkö Georgian osavaltion pääkaupungissa Atlantassa sekä sen esikaupunkialueella tapahtuneet ampumiset toisiinsa.

Poliisin mukaan Atlantasta löytyneet neljä uhria olivat naisia ja mahdollisesti aasialaisia. Tutkinta on kuitenkin kesken, eivätkä mahdolliset motiivit tekojen taustalla ole vielä tiedossa.

CNN:n mukaan Cherokeen piirikunnan sheriffin virasto on ottanut 21-vuotiaan miehen kiinni epäiltynä Atlantan esikaupunkialueella tapahtuneeseen ampumiseen liittyen.

Yhdysvaltain ex-presidentti Trump kehottaa rokotevastaisia kannattajiaan ottamaan koronarokotteen

Yhdysvaltain edellinen presidentti Donald Trump kehottaa republikaanikannattajiaan ottamaan koronarokotteen.

Trump sanoi uutiskanava Fox Newsin haastattelussa suosittelevansa rokotetta monille ihmisille, jotka eivät sitä halua ottaa. Hän myös myönsi monien näistä ihmisistä äänestäneen häntä.

Trump kuvaili rokotetta erinomaiseksi, turvalliseksi ja toimivaksi.

Uutistoimisto AFP:n mukaan lausunto oli selkein hyväksyntä, jonka ex-presidentti on antanut maan rokoteohjelmalle Valkoisesta talosta lähtemisensä jälkeen.

Kyselyiden mukaan Trumpia ja hänen Make America Great Again -kampanjaansa tukevat republikaanimiehet, ovat Yhdysvaltain johtavia koronarokoteskeptikkoja. (Lähde: AFP)

Manchester City ja Real Madrid jatkavat Mestarien liigassa puolivälieriin

Manchester City ja Real Madrid ovat varmistaneet paikkansa jalkapallon miesten Mestarien liigan kahdeksan parhaan joukkoon eli puolivälieriin.

Englantilainen City kaatoi toisessa neljännesvälieräkohtaamisessa Budapestissa saksalaisen Mönchengladbachin 2–0 ja eteni puolivälieriin yhteismaalein 4–0.

Espanjalainen Real Madrid kukisti kotikentällään italialaisen Atalantan 3–1. Real otti jatkopaikan yhteismaalein 4–1.

Sami Vatasen tasoitusmaali siivitti New Jerseyn voittoon

Jääkiekon NHL:ssä New Jersey Devilsin Sami Vatanen siivitti joukkueensa 3–2-voittoon Buffalo Sabresista.

Buffalo oli toisen erän alkupuolella 2–1-johdossa. New Jersey nousi Vatasen maalilla tasoihin. Jokaisessa neljässä edellisessä ottelussa maalin tehnyt Janne Kuokkanen otti syöttöpisteen Vatasen maalista.

Washington Capitalsin Aleksandr Ovetshkin nousi New York Islandersia vastaan pelatussa pelissä kuudenneksi eniten NHL:ssä maaleja tehneeksi pelaajaksi. 35-vuotias pelaaja on tehnyt urallaan nyt 718 NHL-maalia.