Mies ampui katkaistulla haulikolla naapurinsa oven läpi, nainen kuoli ja tämän lapsi haavoittui – hovi tuomitsi murhasta

Lohjalla Uudellamaalla vuonna 2018 naapurinsa ampunut mies tuomittiin hovioikeudessa murhasta. Oikeuden mukaan mies ampui katkaistulla haulikolla naapurin oven läpi siten, että oven takana ollut nainen kuoli ja tämän lapsi haavoittui.

Käräjäoikeus oli aiemmin pitänyt tekoa tappona ja tapon yrityksenä, mutta Helsingin hovioikeuden mukaan kyse oli murhasta ja törkeästä pahoinpitelystä. Hovioikeus katsoi, että mies tappoi naisen vakaasti harkiten.

– Hän on jo ennen kysymyksessä olevia tekoja hankkinut laittoman aseen ja uhannut (naapureita) vakavilla seurauksilla. Tapahtumayönä hän on puhelimitse tavoitellut (naista), tiennyt (tämän puolison) olevan poissa kotoa sekä pyrkinyt pitkään (naisen) luokse ja sisälle taloon.

Mies kiisti tahallisuuden. Hänen mukaansa ase laukesi vahingossa ja kyse oli varomattomasta käsittelystä ja kuolemantuottamuksesta.

11 vuotta vankeutta ja valvonta-aika

Käräjäoikeuden tavoin hovioikeus katsoi miehen olleen teon hetkellä alentuneesti syyntakeinen.

– (Tuomittu) on ymmärtänyt tekojen tosiasiallisen luonteen ja oikeudenvastaisuuden, mutta (hänen kykynsä) säädellä käyttäytymistään on ollut mielenterveyden häiriön vuoksi merkittävästi alentunut, ja se on vaikuttanut rikosten tekemiseen, hovioikeus toteaa.

Alentuneesti syyntakeinen voidaan tuomita elinkautiseen ainoastaan, jos murha on poikkeuksellisen törkeä. Tällaisesta henkirikoksesta ei hovioikeuden mukaan ollut kyse. Näin se päätyi tuomitsemaan miehen yhdistelmärangaistukseen, jossa 11 vuoden ehdotonta vankeutta seuraa vuoden valvonta-aika. Yhdistelmärangaistukseen tuomittu ei voi päästä ehdonalaiseen vapauteen tai valvottuun koevapauteen.

Ampui aiemmin naisystäväänsä jalkaan

Oikeuden mukaan miestä on pidettävä erittäin vaarallisena muiden ihmisten hengelle, terveydelle tai vapaudelle. Mies on tuomittu vakavista väkivaltarikoksista aiemminkin. Vuonna 2010 hän löi ja potki naisystäväänsä, ampui pistoolilla tätä jalkaan ja laittoi aseen tämän suuhun. Mies kertoi teon johtuneen mustasukkaisuudesta.

Vuonna 2012 mies pyrki aseen, luotiliivien ja patruunoiden kanssa toisen ihmisen kotiin. Hän oli aamuyöllä herättänyt tämän ja esiintynyt uhkaavasti. Mies sanoi teon syyksi sen, että asianomistaja oli aiheuttanut hänelle kiusaa ja vaikeuksia.

STT ei teon vakavuudesta ja rangaistuksen ankaruudesta huolimatta kerro tuomitun nimeä, sillä hänen katsottiin olevan mielenterveyden häiriön vuoksi alentuneesti syyntakeinen.