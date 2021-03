Ennätysmäärä suomalaisia on oikeutettu etätyöläisten verovähennyksiin – näin merkitset vähennykset esitäytettyyn veroilmoitukseen

Tänä keväänä monella suomalaisella työntekijällä on edessään uusi tilanne, kun he ovat veroilmoituksia täyttäessään ensimmäistä kertaa oikeutettuja etätyöntekijöitä koskeviin verovähennyksiin.

Verohallinnon mukaan arviolta miljoonaa palkansaajaa jäi viime keväänä etätöihin. Tämän odotetaan näkyvän myös esitäytetyissä veroilmoituksissa, joihin tehdään Verohallinnon arvion mukaan tänä vuonna enemmän korjauksia ja täydennyksiä kuin moneen vuoteen.

Palkansaajien ja eläkeläisten esitäytetyt veroilmoitukset alkavat tulla vaiheittain OmaVeroon tämän viikon torstaista alkaen.

Veroilmoitusten täydentämisen määräpäivät ovat 4., 11. ja 18. toukokuuta. Oma määräpäivä näkyy esitäytetyllä veroilmoituksella ja OmaVerossa.

Etätyöhön liittyviä kuluja voi vähentää verotuksessa tulonhankkimismenoina, joita ovat esimerkiksi etätyöhön liittyvä työhuonevähennys, tietoliikennekulut ja työvälineistä aiheutuneet kulut. Vuoden 2019 verotuksessa tulonhankkimismenoja vähensi 176 000 palkansaaja, nyt määrä on paljon suurempi.

Tulonhankkimismenot vähentävät palkansaajan verotettavan tulon määrää. Maksettavaksi tulevien verojen määrä ei yleensä alene valtavasti, keskituloisella palkansaajalla tyypillisesti muutamia kymmeniä euroja.

Vähennys kaavamaisena tai todellisten kulujen mukaan

Verohallinto tekee kaikille palkansaajille automaattisesti 750 euron suuruisen tulonhankkimisvähennyksen. Jos tulonhankkimismenot jäävät viime vuodelta sen alle, menoja ei tarvitse ilmoittaa.

Jos yhteenlasketut tulonhankkimismenot menevät 750 euron yli, etätyöläisen vaihtoehtoina on tehdä joko niin sanottu kaavamainen vähennys tai vähentää etätyöstä aiheutuneita kuluja todellisten kulujen mukaan.

Kaavamainen työhuonevähennys on yksinkertaisin tapa tehdä työhuonevähennys. Vähennyksen saa, vaikka erillistä työtilaa ei olisi, eikä kuluista tarvitse esittää tarkkaa selvitystä.

Vähennys kattaa työhuoneen vuokran, valon, sähkön, lämmön ja siivouksen. Kalusteet, eli työpöytä tai työtuoli sisältyvät kaavamaiseen vähennykseen, eli niitä ei voi vähentää enää erikseen.

– Jotta vähennyksen saa, OmaVerossa pitää ruksia, kuinka paljon on tehnyt etätöitä viime vuonna: yli vai alle puolet koko vuoden työpäivistä vai satunnaisesti, johtava veroasiantuntija Minna Palomäki Verohallinnosta kertoo tiedotteessa.

Jos on tehnyt kokopäiväisesti etätöitä yli puolet vuodesta, kaavamainen työhuonevähennys on 900 euroa. Jos etätöitä on tehnyt säännöllisesti alle puolet vuoden työpäivistä, vähennys on 450 euroa. Satunnaisesti etätöitä tekevät saavat 225 euron vähennyksen.

Jos tekee täysimääräisen työhuonevähennyksen, ei voi vähentää täysimääräisesti kodin ja työpaikan välisiä matkakuluja.

Kaavamaisen vähennyksen sijaan etätyön kuluja voi vähentää myös todellisten kulujen mukaan. Silloin täytyy olla kuitit tehdyistä hankinnoista.

Verohallinto muistuttaa, että jos hankinnat ja mahdollinen työtilakustannus eivät ylitä kaavamaisen työhuonevähennyksen summaa, ei kustannuksia kannata ilmoittaa todellisten kulujen mukaan.

Nettiyhteydenkin voi vähentää

Työhuonevähennyksen lisäksi voi vähentää kuluja itse maksetuista työvälinehankinnoista, kuten tietokoneen näytöstä tai näppäimistöstä, jos ne ovat pääasiassa työkäytössä.

Myös nettiyhteydestä voi vähentää kuluja. Jos nettiyhteys on pääasiassa työkäytössä, kulut voi vähentää kokonaan, ja jos se on osittain työkäytössä, kuluista voi vähentää puolet.

Verohallinnon sivuilta löytyy tietopaketti etätöihin liittyvistä vähennyksistä.