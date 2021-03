Kolumni: Lauantaimakkara onkin omaa sukuaan sunnuntaimakkara

No, suomalaista lauantaimakkaraa. Ehkä berliinin- tai balkaninmakkaraa, jotka olivat nimistään huolimatta suomalaisia makkaroita. Miehisiä herkkuja olivat ennen myös kyrönmakkara, jätkänmakkara ja hampparinväärä. Mutta lauantaimakkaraa on syöty 1920-luvulta lähtien.

Siksi uutinen järkytti ja sai makkaranpalan jumahtamaan kurkkuun. Lauantaimakkaran valmistus lopetetaan! Uutisen lopussa oli huojentava tieto. Yksi valmistaja lopettaa, mutta monet muut jatkavat lauantaimakkaran tekoa ja myyntiä.

Samalla selvisi sekin, että lauantaimakkara oli alun perin sunnuntaimakkara, hienommalta nimeltään lyoninmakkara. Tuolloin tehdastekoisia leikkelemakkaroita pidettiin hienona ruokana, johon ei ollut varaa joka päivä. Sitten työväelläkin alkoi olla rahaa herkutella makkaroilla kerran viikossa lauantaisin, kun oli tilipäivä ja saunapäivä. Siitä makkaraklassikko lie saanut nimensä.

Lauantaimakkaraakin on mollattu jauhoiseksi rasvamakkaraksi, mitä se ei ole. Aikoinaan lauantainmakkaraa pilkattiin, että sitä pitäisi myydä vihanneshyllystä, koska siinä ei ole lihaa kuin nimeksi. Oikeasti lihapitoisuus voi olla jopa 70 prosenttia. Toki suolan ja rasvan määrää on vähennetty. Näin luotu kevytversio on sekä kevyt että versio, mutta ei kuitenkaan mikään makkara.

Sama vaikutus on ollut siivuttamisella. Lauantaimakkaran viehätys oli paksu pötkö, josta sai omin pikku kätösin leikata juuri niin paksun palan kuin itse haluaa. Paksu viipale lauantaimakkaraa kahden ruisleipäpalan väliin! Kuin supisuomalainen hampurilainen. Parempaa herkkua saa hakea, eikä välttämättä löydä.

Pitkään ihmetytti, että mikä on se mauste, joka erottaa lauantaimakkara esimerkiksi sipuliteemakkarasta. Sehän oli myös ennen suomalaisten miesten suosikkimakkaroita. Nyttemmin on selvinnyt lauantaimakkaran salaisuus. Mausteena on muun muassa kuminaa, korianteria ja chiliäkin. Näinköhän olisi ennen syöty, jos tuo olisi tiedetty etukäteen.

Armeija marssii vatsallaan, sanotaan. Olin 80-luvulla kertausharjoituksissa komppanianvääpelinä. Erään kerran kantakapiainen kysyi, mikä on komppanianvääpelin tärkein tehtävä. Pitää huolta miehistä, vastasin.

Väärin, ärähti kapiainen ja ojensi kättään kämmenpuoli ylöspäin. ”Aina kun teen näin, niin vääpeli läväyttää kämmenelle sentin siivun makkaraa. Se on tärkeintä.”

Mieleen jäi, mutta onneksi emme enää sattuneet samoille makkaroille nokikkain.

Kyrönmakkara ja sipulitee tulivat tutuiksi lapsena 1960-luvulla. Silloin liikkui kiertäviä kauppiaita myymässä kotitalouksiin lihaa ja makkaroita. Kun makkara-auto pölähti pihapiiriin, niin sylki herahti suuhun heti. Illalla saa makkaraleipää!

Nykyään kaupoissa on niin paljon erilaisia leikkelemakkaroita, että ähky tulee pelkästä katsomisesta. Jos rupeaisi niitä järjestyksessä syömään paketin kerrallaan, niin tuskin ehtisi kaikkia maistella koskaan.