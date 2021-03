HS-gallup: Perussuomalaiset kasvatti eroa SDP:hen, myös keskustan suosio nousussa

Oppositiopuolue perussuomalaiset on edelleen maan suosituin puolue ja sen ero toisena olevaan pääministeripuolue SDP:hen kasvaa, kertoo Helsingin Sanomien teettämä mielipidemittaus.

Viime kuussa puolueet olivat lähes tasoissa, mutta nyt eroa on PS:n hyväksi prosenttiyksikön verran. Perussuomalaisia äänestäisi nyt 21,5 prosenttia suomalaisista, SDP:tä 20,5 prosenttia.

PS:n lisäksi kannatustaan nosti viime kuusta keskusta, jonka suosio lisääntyi 0,8 prosenttiyksikköä ja on nyt 11,8. Keskustan edellä on oppositiossa vaikuttava kokoomus 16,0 prosentin kannatuksella. Vihreät on lähes ennallaan 9,8 prosentissa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kantar TNS:n toteuttamaan kyselyyn vastasi lähes 2 500 ihmistä. Tutkimuksen virhemarginaali on suurimmilla puolueilla noin 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.