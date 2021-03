Syyttäjä: Lappeenrannan mies sai huumekaupoilla rikoshyötyä yli 2,9 miljoonaa euroa

Suomen suurimpiin kuuluvan huumejutun oikeudenkäynnissä luettiin torstaina syytteet niin kutsutulle Lappeenrannan miehelle. Poliisi pitää 34-vuotiasta suomalaismiestä yhtenä keskeisistä tekijöistä huumevyyhdissä, jossa Suomeen tuotiin Hollannista suuria määriä huumeita kukkalähetysten seassa.

Syytteen mukaan mies oli viime vuoden huhtikuussa Lappeenrannassa ja eräillä muilla paikkakunnilla laittomasti tuonut maahan ja levittänyt neljä kiloa kokaiinia, 44 kiloa amfetamiinia, 80 000 ekstaasitablettia sekä 100 000 kappaletta huumausaineeksi luokiteltuja Xanax-tabletteja.

Syyttäjän mukaan saadun rikoshyödyn määrä nousee yli 2,9 miljoonaan euroon. Esitutkinnan aikana miehen omaisuutta määrättiin takavarikkoon yli 2,7 miljoonan euron arvosta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Huumausainerikos on törkeä, koska teon kohteena on ollut suuret määrät huumausaineita ja useita erittäin vaarallisia huumausaineita, teolla on tavoiteltu ja saatu huomattavaa taloudellista hyötyä sekä huomioon ottaen levitystarkoitus ja levitys pidettävä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä, syyttäjä sanoo haastehakemuksessaan.

Mies myöntää törkeän huumausainerikoksen

Kirjallisessa vastauksessaan käräjäoikeudelle mies myöntää syytteen törkeästä huumausainerikoksesta. Hän kuitenkin sanoo saaneensa rikoshyötyä vain 150 000 euroa.

Miestä syytetään myös törkeästä ampuma-aserikoksesta. Syyttäjän mukaan mies oli pitänyt hallussaan ampuma-aselain vastaisesti ja ilman asianmukaista lupaa kivääriä, puoliautomaattista pienoiskivääriä sekä katkaistua haulikkoa, jonka peräosa oli typistetty pistoolikahvaksi. Lisäksi miehen hallusta löytyi patruunoita pienoiskivääriin ja haulikkoon.

Kirjallisessa vastauksessaan mies myöntää myös aseiden ja patruunoiden hallussapidon, mutta jättää oikeuden harkittavaksi, onko kyseessä törkeä tekomuoto.

Poliisi on aiemmin kertonut, ettei miehellä ole merkittävää aiempaa rikostaustaa.