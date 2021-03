Kiinan vakoilu lisääntyy, koska se opettelee toimimaan suurvallan tavoin – suurvalloilla on tapana vakoilla, jopa omia kumppaneitaan, sanoo asiantuntija

Kiinaan liitetyssä vakoilussa on asiantuntijan mukaan kyse siitä, että Kiina toimii niin kuin suurvallat toimivat.

– Tavallaan Kiina opettelee kävelemään suurvallan saappaissa, koska suurvalta se nykyään on. Suurvalloilla on tapana vakoilla, jopa omia kumppaneitaan, kiteyttää Lapin yliopiston Kiinan kulttuurin ja yhteiskunnan professori Matti Nojonen.

Suojelupoliisin mukaan viime vuonna eduskuntaan kohdistunut valtiollinen kybervakoiluoperaatio oli niin kutsuttu APT31-operaatio. APT31 yhdistetään usein Kiinan valtioon.

–Tämä on ehkä hyvä osoitus siitä, että Suomella ja Kiinalla ei ole mitään erityissuhdetta, vaikka siitä monesti lehdistössä puhutaan. Me olemme yksi maa muiden joukossa. Jos pystytään osoittamaan, että Kiina on vakoillut meidän lainsäädäntöelintämme eli eduskuntaa, niin onhan se aika merkittävää, Nojonen jatkaa.

Kiinan kybertiedustelu on siinä suhteessa hyvässä asemassa, että vaikka se jäisi toimistaan kiinni, sanktioiden asettaminen olisi erittäin vaikeaa.

– Kiina on integroitunut erittäin syvälle kansainväliseen, hyvinkin monimutkaisiin logistiikkaketjuihin. Kaikki tehtaat, jotka länsimaissa ja maailmalla pyörivät, tarvitsevat valtavan määrän erilaisia komponentteja. Niistä merkittävä osa tuotetaan Kiinassa. Teollisuutemme on täysin riippuvainen Kiinasta, professori muistuttaa.

– Mahdollisten sanktioiden määrä ja laatu määrittyy kyllä voimakkaasti tämän kautta. Se on hyvin vaikea yhtälö, on hyvin vaikeaa lähteä rankaisemaan Kiinaa, Nojonen täydentää.