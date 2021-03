"Lihava mustekala", "Kadonnut insinööri" ja "Pöllötequila" – suuren huumejutun tutkinta alkoi viesteistä, joita epäillyt lähettivät nimimerkkien takaa hyvin salatuksi luulemassaan palvelussa

Tällä viikolla Helsingin käräjäoikeudessa alkaneen, Suomen suurimpiin kuuluvan huumejutun tutkinta sai alkunsa viesteistä alamaailman suosimassa Encrochat-palvelussa.

Encrochat nousi 2010-luvun jälkipuoliskolla rikollisten suosioon sen mainostaman vahvan salauksen takia. Viranomaisten kiinnostuttua palvelusta salaus saatiin kuitenkin murrettua, ja viime kesänä Euroopan poliisivirasto Europol ja EU:n rikosoikeudellisen yhteistyön virasto Eurojust tiedottivat, että Encrochatista saadut tiedot olivat johtaneet suureen määrään kiinniottoja eri puolilla Eurooppaa.

Myös keskusrikospoliisi (KRP) sai viestejä käyttöönsä kansainvälisen tiedonvaihdon kautta.

– Siitä se (tutkinta) alkoi. Lisäksi teimme tietysti paljon muuta tutkintaa ja keräsimme muuta todistusaineistoa. Mutta viesteillä oli suuri merkitys siinä, että näihin asioihin ylipäänsä päästiin käsiksi, KRP:n tutkinnanjohtaja Jari Räty sanoi STT:lle.

Viesteissä pohdittiin koronarajoituksia

Viestittely palvelussa tapahtui nimimerkkien takaa. KRP:n mukaan osan käyttäjistä henkilöllisyys saatiin selville, mutta jotkut jäivät tuntemattomiksi.

Kaksi hollantilaista miestä, joiden epäillään pakanneen huumeet Hollannissa ja kuljettaneen ne Suomeen kukkalähetysten seassa, käyttivät Encrochatissa nimimerkkejä fatsquid (suomennettuna lihava mustekala) ja magneticcar (magneettinen auto).

Hollantilainen mies, joka vastaanotti sekä levitti ja myi edelleen suurimman osan Suomeen tuodusta marihuanasta sekä muita huumeita, tunnettiin nimellä missingengineer (kadonnut insinööri). Poliisin Lappeenrannan mieheksi nimittämä suomalaismies käytti nimimerkkiä owltequila (pöllötequila).

Esitutkinnassa olevissa viesteissä viime keväältä epäillyt viestittelevät muun muassa huumeista ja niiden määristä sekä koronan aiheuttamista matkustusrajoituksista.

– Mihin asti teillä on lock down. Tai rajat kiinni? Mihin asti on ne rajoitukset, tuntemattomaksi jäänyt käyttäjä uncannyboom kysyy huhtikuun alussa.

– 2 viikkoa tästä päivästä. Mun kaveri kulkee kyllä rajan yli 5 kappaletta joka kerralla. Me varataan hotelli tai airbnb. Hänellä on UK passi, nimimerkki missingengineer vastaa.

Syyttäjän mukaan vyyhdissä tuotiin Suomeen muun muassa 250 kiloa amfetamiinia, yli 250 kiloa marihuanaa, 15 kiloa kokaiinia ja 145 000 ekstaasitablettia. KRP:n mukaan fatsquid- ja magneticcar-nimimerkkejä käyttäneet hollantilaismiehet toimivat osana järjestäytynyttä rikollisryhmää, joka hankki huumeet ja järjesti niille kuljetuksen Suomeen. Huumeiden tilaajat järjestivät huumausaineiden vastaanoton ja levityksen.

Osa huumeiden tilaajista kuului rikollisryhmään ja osa oli itsenäisiä toimijoita tai ryhmiä. Esimerkiksi hollantilainen missingengineer hoiti KRP:n mukaan huumekauppaa hollantilaisen rikollisryhmän lukuun, kun taas Lappeenrannan mies oli itsenäinen toimija.

Tunnussanana Jari Litmanen

Poliisi on kertonut, että samassa vyyhdessä salakuljetettiin Suomeen myös pääosa niin kutsutun Katiska-jutun huumeista. Katiskaa koskeva oikeudenkäynti järjestettiin Helsingin käräjäoikeudessa viime vuonna, ja siitä odotetaan tuomiota huhtikuun alkupuolella.

KRP:n mukaan yhdessä tapauksista eräs Katiskassa syytetyistä miehistä vastaanotti magneticcarilta muun muassa kokaiinia, amfetamiinia ja ekstaasia Helsinki-Vantaan lentokentän liepeillä sijaitsevalla parkkipaikalla. Huumeet oli kätketty kukkalaatikoihin murattikasvien alle.

Mies sanoi esitutkinnassa toimineensa Katiskan toisen pääsyytetyn, Niko Ranta-ahon antamien ohjeiden mukaan. Magneticcar kertoi, että hän tiesi etukäteen miehen auton tuntomerkit sekä tunnussanan, joka oli "Jari Litmanen".

Erilaisten tunnussanojen ja -vastausten lisäksi huumeiden toimittajat ja tilaajat käyttivät toistensa tunnistamiseen seteleitä, joiden numerosarjat toimivat koodina luovutukselle.

– Vitosen setelin antavat ensin, viimeiset 3 nroa 489, fatsquid opasti eräässä viestissä magneticcaria.

Pohjanmaalla syytettynä ex-kunnallispoliitikko

Tutkittava kokonaisuus oli hyvin laaja, ja sitä tutkittiin KRP:n lisäksi Helsingin, Pohjanmaan, Hämeen ja Kaakkois-Suomen poliisilaitoksissa. Käsittelylle Helsingin käräjäoikeudessa on varattu päiviä melkein juhannukseen asti.

Lisäksi Pohjanmaan haaraa on jo osin käsitelty Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus tuomitsi joulukuussa useita ihmisiä liittyen Hollannista tuodun amfetamiinin kauppaan ja levittämiseen. Pääsyytetyt, kristiinankaupunkilainen pariskunta, saivat vuosien vankeustuomiot.

Käräjäoikeuden mukaan pariskunta oli pitänyt kotonaan kymmeniä kiloja amfetamiinia ja myynyt sitä eteenpäin. Mies sai seitsemän vuoden ja nainen viiden ja puolen vuoden vankeustuomion. Käräjätuomiosta on valitettu hovioikeuteen.

Pohjanmaalla syytettyjen joukossa on myös kristiinankaupunkilainen entinen kunnallispoliitikko. KRP:n mukaan hän vastaanotti magneticcar-nimimerkkiä käyttäneeltä hollantilaismieheltä noin 46 kiloa amfetamiinia ja kuljetti huumeet kristiinalaispariskunnan miehelle.

Pohjanmaan käräjäoikeus ei ole vielä määrännyt käsittelypäivää ex-kunnallispoliitikon syytteelle.