THL: Uusia koronatartuntoja Suomessa 770 – Turussa opiskelija-asuntolan asukkaat määrätään koronatestiin

Suomessa on raportoitu tänään 770 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 9 363 tartuntaa, mikä on 1 112 tartuntaa enemmän kuin edellisten 14 vuorokauden aikana.

Viimeisten seitsemän vuorokauden aikana tartuntoja on todettu 4 952, mikä on 541 enemmän kuin edellisellä viikolla.

Pandemian aikana raportoitujen koronavirustartuntojen määrä ylitti nyt 70 000:n rajapyykin. Tartuntoja on raportoitu Suomessa yhteensä yli 70 200.

THL kertoo myöhemmin tänään uusien kuolemantapausten, sairaalahoidossa olevien sekä rokotettujen määrän. Eiliseen mennessä virukseen liittyviä kuolemia oli tilastoitu 805, ja sairaalahoidossa oli 275 ihmistä, joista 50 tehohoidossa.

Rokotteen ensimmäisen annoksen oli eiliseen mennessä saanut yli 671 000 ihmistä.

Ilmaantuvuudeltaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) on selkeästi Suomen pahinta tautialuetta ilmaantuvuusluvullaan 340. Toiseksi pahin tilanne on Varsinais-Suomessa, jossa ilmaantuvuus on 245. Ilmaantuvuus kuvaa tartuntojen määrää asukaslukuun nähden viimeisen kahden viikon aikana.

Paras tilanne on Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa, jossa ilmaantuvuus on 16:n paikkeilla.

Turussa opiskelija-asuntolan asukkaat määrätään testiin

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt yksittäisen opiskelija-asuntolan pakollisesta terveystarkastuksessa Turussa, kertoo avin johtaja Heikki Mäki STT:lle.

Käytännössä terveystarkastus tarkoittaa koronatestiä. Päätös perustuu lääketieteelliseen arvioon.

Asuntolassa asuu 65 ihmistä, joista yhdeksän on antanut positiivisen tuloksen koronavirustestissä. Turussa kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa on todettu yhteensä yli 70 koronavirustartuntaa.

Mäen mukaan Turun kaupunki vastaa opiskelijoiden testauksesta.

Poliisi käynnistelee valvontaa

Lounais-Suomen poliisilaitos kertoo Twitterissä, että se on vastannut myöntävästi Turun kaupungin tartuntatautilääkärin tekemään virka-apupyyntöön ja valmistautuu nyt operatiivisen toiminnan käynnistämiseen.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve kertoi torstaina, että poliisilta oli pyydetty virka-apua karanteenimääräysten valvonnassa.

– Tarvitsemme valvontaan apua, koska tautimäärät ovat nyt poikkeuksellisen suuria, Arve sanoi.

Hänen mukaansa karanteenimääräyksiä on rikottu Turussa jonkin verran, mutta laaja-alainen ongelma se ei kuitenkaan ole ollut.