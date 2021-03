Keskustan Saarikko ei ainakaan vielä muuttaisi rokottamisen järjestystä alueellisen tautitilanteen mukaan

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko vastustaa rokottamisen järjestyksen muuttamista ainakaan vielä niin, että rokotuksia painotettaisiin pahimmille epidemia-alueille. Riskiryhmien jälkeen asiaa on hänen mukaansa kaikkiaan arvioitava erikseen.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) kertoi eilen suosittelevansa lääketieteellisin ja epidemiologisin perustein, että koronarokotteiden jakelussa huomioitaisiin väestön määrän lisäksi epidemian tilanne eri alueilla.

Saarikko ilmoittaa Facebook-päivityksessään kannakseen, että riskiryhmät pitää rokottaa yhdenvertaisesti koko maassa hallituksen sopimalla tavalla.

– Siis koronan etulinjassa työskentelevä sote-henkilöstö, kaikki yli 70-vuotiaat sekä kaikki ne suomalaiset, joilla on perussairaus, joka koronaan yhdistettynä on erityisen riskialtis. Tämä on lupaus, joka on pidettävä, hän toteaa.