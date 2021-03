Saimaannorpalla hyvä pesimätalvi – pesäkinokset saaneet olla rauhassa

Saimaannorpilla on ollut hyvä pesimätalvi. Rannoilla on riittävästi kinostunutta lunta, ja Linnansaaren kansallispuistossa on onnistuttu norppaluotojen rauhoittamisessa pesimäaikaan, kertoo Metsähallitus.

Vaikka kansallispuistojen käyntimäärät ovat viime vuosina nousseet, ihmiset antavat Metsähallituksen mukaan norpan pesäkinosten olla pääosin rauhassa. Saimaannorpan pesäpaikat syntyvät joka talvi samoille, sopivasti lunta kinostaville luodoille ja rannoille. Linnansaaren kansallispuistossa on saaria ja luotoja, joissa liikkuminen talvella on kielletty sekä vesialue, jolla moottoriliikenne on talvisin kielletty norpan pesimärauhan turvaamiseksi. – Kansallispuistossa talvella liikkuvat ihmiset ovat pysyneet kiitettävästi merkityillä luistelu- ja hiihtoreiteillä. Saimaalla kannattaa kevättalvella välttää rantakinoksia ja niiden lähistöllä liikkumista, suosia olemassa olevia reittejä ja pitää koirat kytkettynä, sanoo ylitarkastaja Tero Sipilä Metsähallituksesta tiedotteessa. Saimaannorpan kuutit ovat syntyneet suojaisaan lumiluolaan helmi-maaliskuun vaihteessa. Syntyessään kuutti painaa 4–5 kiloa. Emo imettää kuuttia toukokuun puolivälin tienoille.