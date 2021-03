Suomessa raportoitu 430 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on raportoitu tänään 430 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 9 414 tartuntaa, mikä on 1 157 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

STT on siirtynyt käyttämään THL:n raportointiviiveet huomioon ottavaa laskentatapaa kahden viikon tartuntaluvuissa aiemman päivittäin raportoiduista luvuista lasketun tartuntamäärän sijaan.

Koronavirustartuntojen ilmaantuvuusluku Suomessa viimeisten kahden viikon ajalta on noin 170 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ilmaantuvuusluku lähes 343 on ylivoimaisesti suurin. Seuraavaksi korkein ilmaantuvuusluku on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 260 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Pienin ilmaantuvuusluku viimeisten kahden viikon ajalta on Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin noin 19 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu nyt 72 073.