Turussa todettu kansainvälisillä opiskelijoilla kymmenkunta uutta koronatartuntaa

Turussa on todettu noin kymmenen uutta koronatartuntaa kansainvälisillä korkeakouluopiskelijoilla, ilmoitti Turun kaupunki maanantaina. Aiemmin tällä opiskelijaryhmällä oli todettu Turussa 71 tartuntaa.

Koronavirukselle on altistunut maanantain tiedon mukaan vajaat 200 opiskelijaa. Määrät todennäköisesti kasvavat edelleen. Uusia testituloksia saadaan koko kuluvan viikon ajan.

– Erittäin haasteellista on ollut, mutta viikonloppu sujui paremmin. Positiivisia testituloksia on tullut tähän mennessä yllättävän vähän, sanoi tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi Turun kaupungilta.

Hänen mukaansa vielä ei ole saatu selville, onko Turussa opiskelijoiden keskuudessa levinnyt tartunta virusmuunnoksen aiheuttama vai ei. Kaupungin johdon mukaan Turun toimenpiteisiin ei vaikuta, mikä virus tartuntojen takana oli.

Poliisi kehottanut pysymään sisällä

Opiskelijakaranteenin poliisivalvonta on päättymässä Turussa maanantai-iltana, ilmoitti kaupunki. Virka-apupyynnön saanut poliisi alkoi perjantaina valvoa kansainvälisten opiskelijoiden karanteenin pitävyyttä.

– Joitakin ihmisiä poliisi on joutunut kehottamaan pysymään sisätiloissa, samoin estämään joidenkin ulkopuolisten pääsyn sisälle. Mitään dramaattisempaa ei valvonnassa ole tapahtunut, kertoi ylikomisario Stephan Sundqvist Lounais-Suomen poliisista tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Koronaryppään aiheuttama tilanne on Turun kaupungin mukaan edelleen vakava. Jäljitys on yhä käynnissä, ja se on Peltoniemen mukaan vaikeaa.

– Opiskelijoiden testauksia jatketaan todennäköisesti ensi viikollakin, hän arvioi.

Turun yliopisto ilmoitti perjantaina, että kampuksen tilat suljetaan ja lähiopetus keskeytetään lähes kokonaan 5.4. asti.

Turun johdosta painotetaan, että kaupungin tartuntatilanne oli vaikeutunut jo ennen opiskelijoilla ilmennyttä tartuntaryvästä.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve (kok.) on kertonut aiemmin pyytäneensä sosiaali- ja terveysministeriöltä (STM) selvitystä siitä, olisivatko kohdistetut liikkumisrajoitukset tai ennakoivat karanteenipäätökset koronaoloissa mahdollisia.