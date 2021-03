Kolumni: Kaksi tapaa keittää kahvia: oikea ja väärä

Makuasioista on turha kiistellä. Kahvi on hyvää. Kahvikoukussa on miljoonia suomalaisia.

Jokaisella on oma suosikkikahvinsa. Siitä ei tingitä ja siinä pysytään. Kaupoissa on metritolkulla kymmeniä erinimisiä kahveja. Mutta kun yksi hyvä on löydetty, sitä ei vaihdeta. Ei, vaikka kahveja on tarjolla maailman laitamilta ja paikallisista käsityöpaahtimoista.

Kotona pitää olla aina kahvia niin kuin vessapaperiakin. Ettei vain lopu kesken, jos koronahätä tai kahvihampaan kolotus yllättää. Siksi on otettava, jos saa kolme kahden hinnalla tai viisi pakettia kympillä. Pakko ottaa, kun on halpaa tai ainakin edullista.

Suomessa on juotu kahvia 1700-luvulta lähtien. Silti vieläkään ei osata keittää kahvia oikein, paljastaa luottolukemisto Me Naiset -lehti.

Ennen keitettiin pannukahvia. Silloin kahvista tuli liian laihaa tai vahvaa. Kesti aikansa opetella oikea kahvinpurujen määrä. Äijämiesten neuvo oli hyvä: puruja pannaan pannuun niin, että kumpu on kuin nuoren neidon nisä.

Siinäkin oli monta koulukuntaa, että kuohautetaanko pannukahvi hissunkissun, että ei kiehu yli. Vai annetaanko kiehahtaa yli kerran tai kaksi? Nuotiokahveilla se on sallittua, mutta ainainen hellanpesu rupeaa äkkiä tympimään.

Helppoa ei ole vieläkään. Suomalaiset juovat kahvia eniten maailmassa, jopa kymmenen kiloa vuodessa. Silti suodatinkahviakaan ei osata keittää oikein, ilmenee Me Naiset -lehdestä.

Toki niinkin vapaamielisesti voi ajatella, että kahvin voi keittää monella eri tavalla.

Kuitenkin jotkut kahvinkeitinten valmistajat ja kahvinpaahtajat ovat tarkkoja perussäännöistä. Kahvia pitää panna tasan yksi mittalusikallinen per keitettävä kupillinen. Kuitenkin suhdeluvulla 1:1 kahvia keittää kyselyn mukaan vain 28 prosenttia suomalaisista.

Sitten on niitä, jotka eivät piittaa hyvistä neuvoistakaan, saati säännöistä. Noin joka viides laittaa yhden kukkuramitallisen kahvinpuruja per kuppi.

Liukuman kannattajiakin on kahvinkeittäjissä, ja kumpaankin suuntaan. Joko yksi mitallinen enemmän tai vähemmän kupillista kohti.

Hälläväliä-tyypit eivät piittaa mitallisista ollenkaan. He panevat puruja fiilispohjalta tai silmämääräisesti saman verran kuin aina ennenkin. Kahvia siitäkin tulee, mutta minkä makuista. No, makujakin on kahta laatua: hyvää ja huonoa.

Kahvinjuonti on vahva tapa. Samoin se, että mustana vai maidolla. Joillekin on tärkeää lorauttaa kahviin punaista maitoa tai jopa kermaa. Toisille pitää olla lehmänmaitoa, toisille kauramaitoa. Yli puolet suomalaisista juo kahvinsa lehmänmaidolla ja joka kolmas mustana. Neljä viidestä ei pane kahviin sokeria eikä muita makeutusaineita. Vielä harvempi ryystää kahvia tassilta sokeripalan läpi suuhun niin kuin mummot ennen vanhaan.

Kahviloista ja kaupoista saa niin paljon erilaisia kahveja, että on korkea aika palauttaa tavallinen suomalainen peruskahvi suureen kunniaan.