Koronatilanne pahentunut viime viikkoina myös varuskunnissa

Suomen paheneva koronavirustilanne on alkanut näkyä erityisesti viime viikkoina myös varuskunnissa. Viikon aikana varusmiehillä on ilmennyt 55 uutta tautitapausta. Henkilökunnan keskuudessa uusia tapauksia on ollut 12.

Eniten uusia tartuntoja on ilmennyt Karjalan prikaatissa, jossa varusmiehillä on havaittu 21 uutta tartuntaa. Karjalan prikaatissa palvelee vuosittain noin 4 000 varusmiestä. Puolustusvoimien tiedotuspäällikön Max Arhippaisen mukaan Puolustusvoimat ei tee kokonaistilastoja kaikkien altistuneiden määrästä. Mainos alkaa Mainos päättyy Puolustusvoimien mukaan tilanne on hallinnassa Puolustusvoimissa todettujen koronatartuntojen määrä on noussut nopeasti. Viime vuonna varusmiehillä todettiin yhteensä vain satakunta tartuntaa. Tämän vuoden tammi-helmikuussa tapauksia oli 145 ja maaliskuussa jo 210. Tällä hetkellä koronavirusta ilmenee valtaosassa varuskunnista. Arhippaisen mukaan tartuntatautitilanne on kuitenkin hallinnassa. Hänen mukaansa valtaosa uusista tartunnoista liittyy samoihin, jo aiemmin tunnettuihin, tartuntaketjuihin. Puolustusvoimat katsoo, että sillä on toistaiseksi täysi kyky hoitaa koulutustehtäväänsä. – Yksittäisten varusmiesten kohdalla eristys voi aiheuttaa katkoksia koulutukseen, mutta kokonaisuus ei ole vaarantunut, Arhippainen sanoo. Koronavirukselle altistuneet varusmiehet osallistuvat koulutukseen muista eristettyinä siinä määrin kuin se on mahdollista. Jos varusmies altistuu lomalla, hän jää eristyksiin kotiinsa. Tiedossa ei ole vakavia sairastumisia Puolustusvoimissa on ollut noin vuoden ajan käytäntö, jonka mukaisesti varusmiehet ja kouluttava henkilökunta on jaettu kolmeen ryhmään, jotka pidetään erossa toisistaan. Varusmiesten palvelusjaksot on porrastettu siten, että osastot ovat kukin vuorollaan neljä viikkoa palveluksessa ja sen jälkeen kaksi viikkoa vapaalla. Arhippaisen mukaan tartuntojen torjunta edellyttää tällä hetkellä sitä, että pysytään pienissä ryhmissä eikä oteta kontaktia muihin ryhmiin. Puolustusvoimat on varautunut korontilanteen pahenemiseen neliportaisella toimintaohjeistuksella, kertoo Sotilaslääketieteen keskuksen kenttälääkinnän palveluyksikön johtaja, lääkintäeverstiluutnantti Jari Autti. Tällä hetkellä on enimmillään käyty tasolla 2. Auttin tiedossa ei ole, että Puolustusvoimissa olisi havaittu vakavia koronaviruksen aiheuttamia sairauksia, jotka olisivat johtaneet varsinaiseen sairaalahoitoon tai varusmiespalveluksen keskeyttämiseen. Varusmiesliitto vaatii ohituskaistaa rokotusjärjestyksessä Viime viikolla Varusmiesliitto otti kantaa sen puolesta, että varusmiesten koronarokotuksia priorisoitaisiin sen jälkeen, kun riskiryhmät on saatu rokotettua. Tällä hetkellä ei ole kuitenkaan päätetty, että varusmiehiä rokotettaisiin muusta väestöstä poikkeavalla aikataululla. Varusmiesliiton mukaan varuskunnissa on esiintynyt haluttomuutta hakeutua koronatestiin, koska vaarana on koko lähiryhmän lomien peruuntuminen. Arhippainen ymmärtää harmistuksen tilanteessa, jossa loma peruuntuu neljän viikon palvelusjakson jälkeen. Hänen mukaansa Puolustusvoimissa ei ole kuitenkaan havaittu laajasti tällaista käytöstä. Palveluksen keskeyttämisten määrä ei ole lisääntynyt. Max Arhippaisen mukaan tämän voi tulkita tarkoittavan sitä, että varusmiehet ovat ymmärtäneet, että tiukat rajoitustoimet ovat tarpeellisia.