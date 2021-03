Melkein kaikki nuoret kokivat saaneensa riittävästi terveyspalveluita, ilmenee Nuorisobarometrista

Valtaosa nuorista koki tuoreen Nuorisobarometrin mukaan saaneensa riittävästi terveydenhuollon palveluita. Myös työllisyys- ja mielenterveyspalveluiden saatavuus arvioitiin hyväksi.

Tässä selvityksessä jopa 95 prosenttia vastaajista antoi myönteisiä arvioita terveydenhuollon palveluiden riittävyydestä. Nuorisobarometrin aineisto koottiin alkuvuonna 2020 ennen kuin koronapandemia iski Suomeen.

Sen sijaan velkaneuvontaa tai apua rahapeli- tai päihdeongelmiin ei ollut aina saatavilla tarpeeksi, sillä esimerkiksi hoitoon pääsy voi olla hidasta. Jotkut nuoret olivat myös kokeneet epäkunnioittavaa kohtelua tai he eivät olleet voineet osallistua riittävästi itseään koskevaan päätöksentekoon.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Suurin osa nuorista voi hyvin ja on tyytyväisiä käyttämiinsä palveluihin. Huolestuttavaa kuitenkin on, että kokemukset palveluista ovat negatiivisimpia juuri haavoittuvassa asemassa olevilla nuorilla. Jokaisella nuorella on oikeus tulla kohdatuksi arvostavasti ja saada tarvitsemaansa tukea, sanoo tiedotteessa varapuheenjohtaja Suvi Mäkeläinen valtion nuorisoneuvostosta.

Syrjintää tai ennakkoluuloja kertoi ainakin jossain palvelussa kohdanneensa harvempi kuin joka kymmenes vastaaja. Joka seitsemäs vastaaja puolestaan koki, että ei ollut saanut mielenterveyspalveluissa riittävästi tukea.

– Lähes neljännes myös koki, ettei mielenterveyspalveluihin pääseminen ole nopeaa. Palveluiden riittävyyden turvaaminen on julkisen vallan velvollisuus, muistuttaa Nuorisotutkimusverkoston vastaava tutkija Tomi Kiilakoski.

Barometri tarkastelee 15–29-vuotiaiden näkemyksiä. Vastaajia vuoden 2020 selvityksessä oli runsaat 1 900.