Yön uutiskooste: Hallitus jatkaa neuvotteluja liikkumisrajoituksista, Yhdysvalloissa kymmenen ihmistä on kuollut ampumisessa

Tätä ennen hallitus kertoo rajoituksista eduskuntapuolueille neljältä iltapäivällä. Hallitus antaa esityksen ravintolasulun jatkamisesta eduskunnalle ylimääräisessä valtioneuvoston yleisistunnossa tänään.

Hallitus kertoi maanantaina illalla päättäneensä esittää ravintoloiden sululle kolmen viikon jatkoa 18. huhtikuuta asti. Ravintolat ovat kiinni epidemian kiihtymis- ja leviämisalueilla.

Melkein kaikki nuoret kokivat saaneensa riittävästi terveyspalveluita, ilmenee Nuorisobarometrista

Valtaosa nuorista koki tuoreen Nuorisobarometrin mukaan saaneensa riittävästi terveydenhuollon palveluita. Myös työllisyys- ja mielenterveyspalveluiden saatavuus arvioitiin hyväksi.

Jopa 95 prosenttia vastaajista antoi myönteisiä arvioita terveydenhuollon palveluiden riittävyydestä. Nuorisobarometrin aineisto koottiin alkuvuonna 2020 ennen kuin koronapandemia iski Suomeen.

Sen sijaan velkaneuvontaa tai apua rahapeli- tai päihdeongelmiin ei ollut aina saatavilla tarpeeksi, sillä esimerkiksi hoitoon pääsy voi olla hidasta. Osa nuorista oli myös kokenut epäkunnioittavaa kohtelua.

Barometri tarkastelee 15–29-vuotiaiden näkemyksiä.

Yhdysvalloissa kymmenen ihmistä on kuollut ampumisessa ruokakaupassa Coloradossa

Yhdysvalloissa kymmenen ihmistä on kuollut ampumisessa supermarketissa Coloradon Boulderissa, kertovat useat maan mediat. Poliisi vahvisti uhrien lukumäärän tiedotustilaisuudessa. Yksi uhreista on paikallinen poliisi.

Coloradolainen Denver Post -lehti kertoi aiemmin, että kuolonuhreja olisi ainakin kuusi.

Ampumisesta epäilty on otettu kiinni. Paikallisen poliisin mukaan epäilty on loukkaantunut ja hoidossa, kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Saksa pidentää koronarajoituksiaan, Merkel kuvailee tilannetta erittäin vakavaksi

Saksassa osittaista koronasulkua jatketaan yli huhtikuun puolivälin. Lisäksi maassa otetaan käyttöön tiukempi koronasulku pääsiäiseksi.

Asiasta kertoi liittokansleri Angela Merkel yöllä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Brittilehti Guardianin mukaan maanantaina alkanut Merkelin ja osavaltioiden johdon koronastrategiakokous jatkui pitkälle yöhön.

Merkel kuvaili maan koronatilannetta erittäin vakavaksi. Hän sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan, että koronatapausten määrä nousee jyrkästi ja että tehohoitopaikat ovat täyttymässä.

Baijerin osavaltion pääministeri Markus Söder kommentoi Guardianin mukaan, että käynnissä on mahdollisesti pandemian vaarallisin vaihe.

Tanskassa aiotaan purkaa koronarajoituksia, kun kaikki yli 50-vuotiaat on rokotettu

Tanska valmistautuu purkamaan koronavirusrajoituksia, kunhan kaikki yli 50-vuotiaat on rokotettu. Kansankäräjäpuolueiden enemmistö pääsi asiasta yksimielisyyteen maanantaina, pääministeri Mette Frederiksen kertoi myöhäisillan lehdistötilaisuudessa.

Päätöksen arvioidaan tarkoittavan, että suurin osa rajoituksista voitaisiin poistaa toukokuussa, tanskalainen uutistoimisto Ritzau kertoo.

Frederiksenin mukaan rajoituksista luopuminen vaatii myös sen, että tartuntamäärät pysyvät alhaisella tasolla ja että maassa on käytössä niin sanottu koronarokotuspassi.

Tanskassa on viimeisen seitsemän päivän aikana todettu päivittäin noin 560–840 uutta koronatartuntaa. (Lähde: Ritzau)

Pelastakaa Lapset: Joka neljäs siviiliuhri Jemenissä on lapsi

Jemenin sodassa tapetuista ja haavoittuneista siviileistä lähes joka neljäs on lapsi, ilmenee Pelastakaa Lapset -järjestön tuoreesta tutkimuksesta.

Jemenissä riehuvan sisällissodan viimeisten kolmen vuoden aikana lapsia oli siviiliuhreista yhteensä lähes 23 prosenttia. Vuosina 2018–2020 lapsiuhreja oli ainakin 2 341, joskin järjestö uskoo todellisen määrän olevan vielä suurempi.

Maassa sotivat osapuolet eivät järjestön mukaan piittaa ihmishengistä tai siviilien tarvitsemasta infrastruktuurista. Maan terveydenhoitojärjestelmä on katastrofin partaalla, sillä sairaaloita on vahingoittunut ja lääkkeistä sekä henkilökunnasta on suuri pula.

Israelilaiset jälleen vaaliuurnille, Netanjahun jatkokausi epävarma

Israelissa järjestetään tänään jo neljännet parlamenttivaalit kahden vuoden aikana. Maan pisimpään hallinnut pääministeri Benjamin Netanjahu hakee jatkokautta, ja hänen Likud-puolueensa säilyttää lähes varmasti suurimman puolueen aseman.

Oikeistolainen Likud jää kuitenkin kauas tarvittavasta 61 edustajan enemmistöstä 120-paikkaisessa knessetissä, eikä ole varmaa, löytääkö Netanjahu tarpeeksi kumppaneita hallituksen muodostamiseen. Pääministeriä vastustava oppositio taas on hyvin hajanainen eikä sekään kykene välttämättä sopimaan hallitusyhteistyöstä. (Lähde: AFP)

Kakko sai kuivan kauden katki - teki kaksi maalia Rangersin kotivoitossa

Jääkiekon NHL:ssä suomalaishyökkääjä Kaapo Kakko sai kahdeksan pelin pisteettömän putken poikki tehdessään kaksi maalia New York Rangersin kotivoitossa. Buffalo Sabres kaatui Madison Square Gardenissa luvuin 3–5.

Kakon edellisestä NHL-maalista oli kulunut hurjat 19 ottelua. Kauden pisteet ovat 4+2=6.

Sebastian Aho puolestaan syötti kaksi maalia, kun Carolina Hurricanes kaatoi Columbus Blue Jacketsin luvuin 3–0. Columbuksen maalilla Joonas Korpisalo sai kiekon kiinni 25 kertaa.