Yön uutiskooste: Hallitus arvioi mahdollista esitystä liikkumisrajoituksista, Huuhkajat aloittaa MM-karsintaurakkansa

Kolmen hallituspuolueen eduskuntaryhmät kokoontuvat tänään käsittelemään asiaa, Marin kertoo.

Kokoontumassa on ainakin vihreiden eduskuntaryhmä, vahvistaa ryhmän puheenjohtaja Emma Kari STT:lle. Helsingin Sanomien mukaan kantansa rajoituksiin päättävät huomenna lisäksi vasemmistoliiton ja RKP:n eduskuntaryhmät.

Ryhmien kokoontumisen jälkeen arvioidaan, onko edellytyksiä esityksen antamiseen eduskunnalle, Marin kirjoittaa.

Helsingin Koskelan henkirikoksesta annetaan tänään tuomio tai välituomio

Helsingin käräjäoikeus antaa tänään tuomion tai välituomion Koskelan henkirikoksesta. Välituomio annetaan, jos käräjäoikeus määrää syytetyt mielentilatutkimukseen.

Kolmen pojan syytetään murhanneen ikätoverinsa Helsingin Koskelan sairaala-alueella perjantaina 4. joulukuuta. Syytetyt ja uhri olivat tuolloin 16-vuotiaita. Syyttäjän mukaan väkivalta kesti useita tunteja ja sisälsi nöyryyttäviä piirteitä. Uhrin kehossa oli yli sata vammaa.

Henkirikosta edelsi syyttäjän mukaan pidempään jatkunut kiusaaminen ja väkivalta. Teon motiivi ei ole selvinnyt. Syytetyt kiistävät murhan, mutta myöntävät väkivallan vähäisempinä rikoksina.

THL: Koronaepidemian rasitus on heikentänyt vauvaperheiden jaksamista - kolmasosa vanhemmista uupuneita

Koronaepidemia heikensi viime vuonna vauvaperheiden jaksamista. Asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kyselytutkimuksesta.

Kaiken kaikkiaan noin kolmannes kyselyyn vastanneista 3–6 kuukauden ikäisten vauvojen vanhemmista ilmoitti olevansa uupunut. Äideistä noin neljäsosa ja toisista vanhemmista lähes joka viides koki koronaepidemian vähentäneen jaksamistaan.

Yli 90 prosenttia vastanneista oli silti tyytyväisiä elämäänsä ja itseensä vanhempana.

Finlapset-kyselytutkimus tehtiin viime vuoden maalis–joulukuussa. Tutkimukseen kutsuttiin yli 34 000 vanhempaa. Äideistä vastasi puolet ja toisista vanhemmista reilu kolmasosa. Koronaa koskevat kysymykset lisättiin mukaan elokuussa.

Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu liittyvät tänään Euroopan hiljaiseen hetkeen

Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu osallistuvat tänään vietettävään hiljaiseen hetkeen, jolla kunnioitetaan koronapandemian uhreja. Suomalaiskaupungit pitävät hiljaisen hetken yhdessä muiden eurooppalaisten kaupunkien kanssa.

Minuutin kestävä hiljainen hetki pidetään Suomen aikaa kello 13.

Aloitteen asiasta on tehnyt Eurocities-kaupunkiverkosto, johon kuuluu yli 190 kaupunkia noin 40 maassa. Verkosto edustaa 130:tä miljoonaa ihmistä.

Ylioppilaskirjoituksissa laskimet käyvät tänään kuumina pitkän matematiikan kokeessa

Kevään ylioppilaskirjoitukset jatkuvat tänään matematiikan pitkällä oppimäärällä.

Ylioppilaskirjoitukset on tänä keväänä toteutettu poikkeusjärjestelyin koronavirustartuntojen torjumiseksi, ja esimerkiksi koepäiviä on lisätty. Tällä viikolla kirjoituksia on jokaisena arkipäivänä.

Torstaina vuorossa on biologian, filosofian ja psykologian kirjoituspäivä. Perjantaina kokelaat puolestaan testaavat taitojaan fysiikan ja historian tehtävien parissa.

Aiemmin tällä viikolla pidettiin vieraan kielen pitkän oppimäärän sekä lyhyen matematiikan kokeet.

Brasiliassa ensimmäistä kertaa yli 3 000 koronakuoleman päivä

Brasiliassa päivittäisten koronakuolemien määrä nousi tiistaina ensimmäistä kertaa yli kolmen tuhannen.

Terveysministeriö kirjasi edellisten 24 tunnin ajalta yhteensä noin 3 250 koronaan liittyvää kuolemaa. Yhteensä Brasiliassa on kirjattu tähän mennessä lähes 299 000 koronakuolemaa. Maailman maista ainoastaan Yhdysvalloissa on vahvistettu Brasiliaa enemmän koronaan liittyviä kuolemantapauksia.

Keskimääräinen päivittäisten koronakuolemien määrä on yli kolminkertaistunut Brasiliassa vuoden alun jälkeen. Nykyisellään päivittäisiä kuolemia on keskimäärin runsaat 2 300. Lukema on tällä hetkellä korkein maailmassa.

Asiantuntijat arvioivat paikallisen virusmuunnoksen lisänneen kuolemantapausten määrää. (Lähde: AFP)

Haaretz: Enemmistöasema valumassa Netanjahun käsistä Israelin parlamenttivaaleissa - oppositiopuolueiden povataan vievän ainakin puolet paikoista

Israelissa pääministeri Benjamin Netanjahun mahdollisuudet enemmistön varmistamiseen maan parlamentissa ovat valumassa käsistä.

Israelilaislehti Haaretzin mukaan yhteensä kolmen israelilaiskanavan päivitetyt ovensuukyselyt osoittavat, ettei Netanjahu pystyisi liittolaistensa kanssa saamaan enemmistöä kasaan. Aiemmin tämän arvioitiin olevan mahdollista, jos oikeistopuolue Yamina löisi hynttyyt yhteen pääministerin liittouman kanssa.

Kahden kanavan tiedot näyttävät Netanjahua vastustavien oppositiopuolueiden olevan saamassa puolet maan parlamentissa jaossa olevista 120 paikasta. Kolmannen kanavan mukaan oppositiopuolueet olisivat sen sijaan ottamassa hienoisen 61 paikan enemmistön.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä George Segal on kuollut - Goldbergit-tähti menehtyi 87-vuotiaana

Yhdysvaltalaisnäyttelijä George Segal on kuollut 87-vuotiaana. Veteraaninäyttelijän kuolemasta kertoi hänen vaimonsa Sonia Segal. Asiasta uutisoivat muun muassa viihdeuutissivusto TMZ ja viihdelehti Variety.

Segal kuoli vaimonsa mukaan ohitusleikkauksen aiheuttamiin komplikaatioihin.

Segal esiintyi uransa aikana lukuisissa elokuvissa ja tv-sarjoissa. Hän sai 1960-luvulla myös Oscar-ehdokkuuden sivuosastaan Elizabeth Taylorin ja Richard Burtonin tähdittämässä Kuka pelkää Virginia Woolfia? -klassikkoelokuvassa.

Viimeisinä vuosinaan Segal näytteli Goldbergit-komediasarjassa, jota on esitetty myös Suomessa.

Huuhkajat aloittaa MM-karsintaurakkansa tänään Olympiastadionilla

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue aloittaa tänään illalla MM-karsintaurakkansa isännöimällä Helsingissä Bosnia-Hertsegovinaa. Olympiastadionin ottelu alkaa kello 21.45.

Suomi ja Bosnia-Hertsegovina ovat kohdanneet toisensa viime vuosina kahdesti, sillä kumpikin voitti edellisissä EM-karsinnoissa kotonaan.

Huuhkajien karsintaurakka jatkuu keskiviikon jälkeen tiiviinä, sillä joukkue kohtaa sunnuntaina vieraissa Ukrainan.

New Jersey vei vierasvoiton Philadelphiasta - Kuokkaselle kaksi syöttöpistettä

Jääkiekon NHL:ssä New Jersey Devils on vienyt vierasvoiton Philadelphia Flyersista maalein 4–3. New Jersey räimi kaikki maalinsa jo ensimmäisessä kahdessa erässä, eikä kotijoukkueen onnistunut pelastaa tilannetta kolmannen erän kavennuksista huolimatta.

Devilsin suomalaisvahvistus Janne Kuokkanen teki ottelun aikana kaksi syöttöpistettä. Ensin Kuokkanen avitti maalinteossa aivan ensimmäisen erän lopussa. Toisen kerran hän ojensi auttavaa kättään, kun toista erää oli pelattu vajaat kymmenen minuuttia. Suomalaishyökkääjä oli jäällä yhteensä noin 17 minuuttia.

Kuokkasen joukkuetoverille, suomalaispakki Sami Vataselle ei sen sijaan kertynyt ottelusta tehopisteitä.