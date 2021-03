Opetusministeri Saramo: Pahimmilla epidemia-alueilla etäopetuksen jatkamiseen yhä perusteita, vaikka suositus päättyy tähän viikkoon

Opetusministeri(vas.) sanoo Twitterissä, että pahimmilla epidemia-alueilla etäopetuksen jatkamiseen on yhä perusteita, vaikka etäopetussuositus päättyy tähän viikkoon.

Mahdollisesta etäopetuksesta päätetään jatkossa paikallisesti.

Hallitus ohjasi kuukausi sitten peruskoulun yläluokat ja toisen asteen kolmeksi viikoksi etäopetukseen kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla.

Saramo sanoo, että paikallinen toimintatapa mahdollistaa lähiopetuksessa pysymisen siellä, missä se on mahdollista ja toisaalta rajoitukset pahimmilla epidemia-alueilla.

– Jokaisen kunnan alueella on päätökset tehtävä todellisen tilanteen mukaan ja käytössä olevaa keinovalikoimaa on hyödynnettävä aktiivisesti. Olennaista on reagoida paikallisiin muutoksiin ajoissa – mikään kunta ei ole turvassa mahdollisilta uusilta tautiryppäiltä, Saramo kirjoittaa.

Ministeri lisää, että etäopetuksen negatiiviset vaikutukset ovat suuret ja lähiopetus on ensisijainen tapa järjestää koulutus kaikkialla, missä tartuntatilanne sen sallii.

– Myös opintojen etenemisen kannalta välttämätöntä lähiopetusta on tärkeää antaa – esimerkiksi ammatillisiin opintoihin kuuluu osia, joita ei voida etänä suorittaa ja joita on lykätty eteenpäin jo liian kauan.

Pääkaupunkiseudulla jatketaan etäopetusta

Pääkaupunkiseudulla yläkoulut ja toinen aste jatkavat etäopetuksessa pääsiäisen yli 5. huhtikuuta asti. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi asiasta tänään.

Ryhmä sanoo palaavansa opetuksen tilanteeseen, kun valtioneuvoston opetukseen liittyvät linjaukset selviävät tai viimeistään pääsiäisviikolla.

Yläkoulut siirtyivät etäopetukseen 8. maaliskuuta. Etäopetus koskee myös kymppiluokan oppilaita.