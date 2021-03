Oikeus ottaa myöhemmin kantaa Koskelan henkirikoksesta syytettyjen osallisuuteen – Professori: Murhasta voidaan tuomita myös passiivisemmin tekoon osallistunut

Käräjäoikeus antoi tänään välituomion Helsingin Koskelan henkirikoksesta, jossa kolmea tekoaikaan 16-vuotiasta poikaa syytetään ikätoverinsa murhasta.

Helsingin käräjäoikeus totesi syytettyjen toimineen pitkälti syyttäjän katsomalla tavalla. Rikosnimikkeeseen ja rangaistuksiin oikeus kuitenkin ottaa kantaa vasta syytettyjen mielentilan tutkimisen jälkeen. Avoimeksi jäi toistaiseksi myös se, millaiseksi oikeus katsoo kolmen syytetyn osallisuuden asteen ja tahallisuuden uhrin kuolemaan johtaneessa väkivallassa.

Lapin yliopiston rikosoikeuden professori Minna Kimpimäki sanoo, että osallisuus voi olla tekijäkumppanuutta, jossa syytetty katsotaan yhdeksi tekijäksi, tai avunantoa, jossa syytetyn osallisuus on tekijöitä vähäisempää.

– Linja on oikeuskäytännössä muuttunut siihen suuntaan, että aiempaa laajemmassa määrin on mahdollista tuomita henkilöitä tekijöinä, vaikka he eivät ole itse siihen konkreettiseen tekijätoimeen osallistuneet, Kimpimäki sanoo.

Hänen mukaansa tällöin edellytetään yhteisymmärrystä toiminnasta sekä sitä, että osallistuminen on kokonaisuutena ollut riittävän merkittävää.

– Täysin passiivinen läsnäolo ei riitä edes avunantovastuuseen. Jonkinlaista osallistumista tarvitaan, mutta sen ei tarvitse olla varsinaiseen tappotoimeen osallistumista.

"Järjestelmä rakentuu siten, että 15-vuotiailla on kyky käsittää toimintaansa"

Kimpimäki antaa esimerkiksi korkeimman oikeuden tuomion, jossa kaksi ihmistä tuomittiin taksinkuljettajan murhasta.

– Kun tekoa oli yhdessä suunniteltu ja oltu yhdessä paikan päällä, molemmat tuomittiin tekijöinä murhasta, vaikka toinen suoritti ampumisen.

Toinen Kimpimäen esimerkkituomio koskee ryöstötilannetta.

– Siinä tilanne johti siihen, että toinen paikalla olleista tekijöistä kuristi uhrin. Molemmat tuomittiin henkirikoksesta.

Koskelan tapauksessa syytettyjen puolustusasianajajat ovat vedonneet syytettyjen nuoreen ikään. Yhden asianajajan mukaan nuori on luullut, että uhri nousee väkivallan jälkeen ja kävelee kotiinsa.

Kimpimäki sanoo, että alaikäisyys vaikuttaa rikoksesta määrättävän rangaistuksen mittaamiseen.

– Sen sijaan tahallisuusarvioinnissa merkitys ei varmastikaan ole yhtä selkeä. Kuitenkin 15 vuotta täyttäneillä on rikosoikeudellinen vastuu, jolloin järjestelmä rakentuu siten, että sen ikäisillä on lähtökohtaisesti kyky käsittää toimintaansa.

– Kun puhutaan pitkäkestoisesta ja monimuotoisesta väkivallasta, niin on vaikea nähdä, etteivät tämän ikäisetkin nuoret ymmärtäisi siihen liittyviä vaaroja ja vahinkoriskejä.