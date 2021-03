Ilta-Sanomien päätoimittaja pahoittelee aiempaa Peter Nygård -uutisointia: "Kyseenalaisia journalistisia päätöksiä"

– Nygårdiin kohdistettujen erittäin vakavien seksirikossyytösten jälkeen nämä jutut näyttäytyvät erityisen kyseenalaisessa valossa, Lahti toteaa.

Hänen mukaansa on vaikea kuvitella, että vastaavanlaisiin ratkaisuihin päädyttäisiin nykyään.

– Ilta-Sanomien puolesta pahoittelen silloisia, kyseenalaisia journalistisia päätöksiä, vastaava päätoimittaja kirjoittaa.

Lahden mukaan Nygård-raportoinnissa on silti itsetutkiskelun paikka myös nyt.

– Vaikka journalismi on vuosituhannen vaihteen ajoista monin tavoin muuttunut, se ei tarkoita, etteikö meillä olisi edelleenkin parannettavaa. On tarpeen miettiä, mikä on nykyajan kritiikitöntä journalismia, ketkä ovat jalustalle nostettuja puujumalia tai aiheita, joiden kulissien taakse emme toimittajina ole riittävästi katsoneet.

Seura-lehden toimituspäällikkö Petri Korhonen totesi Ylen haastattelussa, että Seura-lehti on muiden toimitusten rinnalla antanut Nygårdin luksuselämästä vuosikausien ajan kiillotetun kuvan.

Nygårdia vastaan nostettiin vuosi sitten ryhmäkanne lukuisista seksuaalirikoksista. Siviilikanteeseen on liittynyt mukaan jo ainakin 120 naista. Häntä vastaan on nostettu Yhdysvalloissa myös rikossyytteitä muun muassa seksikaupasta. Nygård on kiistänyt syytteet. Hän on ollut vangittuna Kanadassa joulukuusta lähtien.