Afgaanimiehen epäillään salakuljettaneen 12 ihmistä Suomeen ja Saksaan – tuomittu vastaavista teoista aiemmin Saksassa ja Itävallassa

Kansainvälisen rikollisorganisaation epäillään salakuljettaneen Suomeen tai Suomen kautta Saksaan 12 Afganistanin kansalaista toukokuun ja joulukuun välillä vuonna 2019. Länsi-Suomen merivartioston Turun rikostorjuntayksikkö on saanut asiaa koskevan tutkinnan valmiiksi. Törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä epäillään kolmekymppistä afgaanimiestä.

– Organisaatioon kuuluu myös pari muuta, mutta heidän henkilöllisyydet eivät ole selvillä, sanoo tutkinnanjohtaja luutnantti Tommi Lehtonen STT:lle.

Tutkinnan mukaan epäilty kuljetti ihmisiä lentäen kuudella eri kerralla. Reitti kulki Ateenasta Lappeenrantaan ja osan kohdalla edelleen Helsinki-Vantaalta Berliiniin. Osa salakuljetetuista ihmisistä jäi siis Suomeen ja osa jatkoi Saksaan. Asiaa alettiin selvittää turvapaikkapuhutteluissa esille tulleiden asioiden perusteella, Lehtonen sanoo.

Tutkinnan perusteella kukin salakuljetettu maksoi epäillylle vääristä asiakirjoista ja lentolipuista noin 3 000 euroa. Lehtosen mukaan hinta saattoi vaihdella sen mukaan, oliko kyseessä lapsi vai aikuinen.

Epäiltyä on kuulusteltu Itävallassa, missä hän suoritti vankeusrangaistusta aiemmasta ihmissalakuljetuksesta. Hänet on tuomittu myös Saksassa vastaavasta teosta. Lehtosen mukaan tapaukset liittyvät mahdollisesti osittain nyt käsillä olevaan tekokokonaisuuteen.

– Tietoa on vaihdettu Itävallan ja Saksan kanssa, ja on saatu meidän tutkintaan lisää materiaalia, mutta siellä voi olla eri tuonteja, jotka on esimerkiksi tullut Kreikasta suoraan Saksaan tai Itävaltaan.