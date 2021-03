Ylioppilaskirjoitukset jatkuvat fysiikalla ja historialla

Ylioppilaskirjoitukset jatkuvat tänään fysiikan ja historian kokeilla. Molempiin kokeisiin on ilmoittautunut selvästi enemmän kokelaita kuin viime vuoden keväällä.

Fysiikan kokeeseen on ilmoittautunut yli 9 500 kokelasta ja historian kokeeseen yli 4 500 kokelasta.

Tämän kevään ylioppilastutkinto on kolmas tutkintokerta, joka järjestetään poikkeuksellisissa oloissa koronavirustilanteen vuoksi.

Tutkintoon on ilmoittautunut noin 47 000 kokelasta, mikä on noin 4 000 enemmän kuin keväällä 2020. Syksyn 2019 tutkinnosta alkaen lainsäädäntö on mahdollistanut aikaisempaa useampia uusimiskertoja, mikä lisää kokelaiden määrää.

Kasvaneisiin kokelasmääriin ovat vaikuttaneet koronatilanne ja muutokset korkeakoulujen opiskelijavalinnassa. Nykyisin ylioppilastodistuksen merkitys opiskelijavalinnassa on kasvanut entisestään.