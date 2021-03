Suomessa on todettu 512 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on raportoitu 512 uutta koronavirustartuntaa, ilmoittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on todettu 613 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Viimeisten kahden viikon aikana on Suomessa todettu liki 9 400 koronatartuntaa, kun vastaava luku oli edeltävällä kahden viikon jaksolla lähes 8 800.

Koronatartuntojen ilmaantuvuusluku on Suomessa nyt hieman vajaat 170 tartuntaa kahdessa viikossa sataatuhatta asukasta kohden. Korkein ilmaantuvuus on edelleen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus), missä luku on runsaat 340. Paljon tartuntoja on myös Varsinais-Suomessa, jonka ilmaantuvuusluku on yli 260.

Vähäisintä koronan ilmaantuvuus on suhteessa väkilukuun Keski-Pohjanmaalla. Siellä ilmaantuvuusluku on 13.

Yhteensä tartuntoja on koko pandemian aikana todettu Suomessa nyt 74 754.

Pääkaupunkiseudun osuus tartunnoista iso

Paikkakunnista koronatartuntoja on nyt raportoitu Helsingissä yhteensä 22 356.

Toiseksi eniten tartuntoja on ollut Vantaalla, jonka tartuntojen kokonaisluku on hieman yli 8 500. Espoossa tartuntoja on todettu tähän mennessä yli 7 200.

Pääkaupunkiseudun kolmen ison kaupungin yhteinen tartuntamäärä on yli puolet koko Suomen tartunnoista.

Koronatestejä on tehty Suomessa nyt yhteensä 3,87 miljoonaa. Määrä kasvoi eilisestä lähes 28 000:lla.