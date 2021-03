THL:n Nohynek: Vielä ei voida sanoa, saavatko yhden Astra Zeneca -rokotteen saaneet alle 65-vuotiaat toisen piikin samaa rokotetta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo, että vielä ei voida vastata kysymykseen, saavatko alle 65-vuotiaat yhden Astra Zeneca -rokotteen saaneet toisen piikin samaa rokotetta.

– On onneksi vielä aikaa siihen, että yhden Astra Zeneca -rokotteen saaneiden ensimmäisestä rokotuksesta tulee kuluneeksi 12 viikkoa (jolloin toinen rokotus olisi määrä antaa). Toivomme toki, että yhden piikin saaneiden rokottamista voitaisiin jatkaa samalla rokotteella. Haluamme kuitenkin varmistaa, että näyttö rokotteen turvallisuudesta tukee tätä päätöstä, Nohynek kertoi STT:lle.

Suomessa Astra Zenecan koronarokotetta ei toistaiseksi anneta alle 65-vuotiaille rokotteen haittavaikutusepäilyjen vuoksi. Kyse on varotoimenpiteestä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Suomessa on todettu kaksi mahdollisesti rokotukseen liittyvää vakavaa aivolaskimotukosta, joihin liittyy harvinainen verihiutaleiden vähyys ja vuototaipumus. Vakavia oireita on todettu myös muissa Pohjoismaissa ja Saksassa. Sen sijaan 65 vuotta täyttäneillä rokotetuilla vastaavia oireita ei ole tullut esiin. Heidän rokotuksiaan on tarkoitus jatkaa Suomessa Astra Zenecalla ensi maanantaista lähtien.

Nohynekin mukaan Astra Zenecalla rokotettuja on Suomessa nyt noin 180 000. Heistä arviolta 118 000 eli noin kaksi kolmasosaa on alle 65-vuotiaita.

Alkujaan Suomi päätti rokottaa Astra Zenecalla alle 70-vuotiaita riskiryhmiin kuuluvia, joilla on vakavalle koronataudille altistava muu sairaus. Tuo ikäraja asetettiin, koska siinä vaiheessa ei ollut varmaa tietoa tämän rokotteen tehosta ikääntyneillä. Sittemmin rokote on havaittu tehokkaaksi vanhemmallakin ikäryhmällä ja ikärajaa muutettiin.