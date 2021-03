Poliisi epäilee, että suomalaisesta elektroniikkamyymälästä tehtiin ostoja todennäköisesti anastetuilla tai kopioiduilla yhdysvaltalaisilla luottokorteilla

Helsingin poliisi kertoo saaneensa valmiiksi kansainvälisen petoskokonaisuuden esitutkinnan, jossa suomalaisesta suuresta elektroniikkamyymälästä epäillään tehdyn lukuisia ostoja todennäköisesti anastetuilla tai kopioiduilla yhdysvaltalaisilla luottokorteilla.

Poliisin mukaan ostot tehtiin syksyllä 2018, ja niistä saatu rikoshyöty oli noin 169 000 euroa.

Esitutkinnan mukaan epäillyt perustivat suomalaiseen elektroniikkaa myyvään verkkokauppaan 35 asiakastiliä todellisten tai keksittyjen ihmisten nimissä. He tilasivat asiakastileillä elektroniikkaa, enimmäkseen älypuhelimia.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Tilaukset maksettiin yhdysvaltalaisen pankin myöntämillä luottokorteilla, joiden omistajat ovat yhdysvaltalaisia yksityishenkilöitä. Korttitietoja käytettiin poliisin mukaan ilman omistajien lupaa. Esitutkinnassa ei selvinnyt, miten luottokorttitiedot päätyivät rikoksesta epäiltyjen haltuun.

Tilauksia noudettiin 64, kun taas 112 jätettiin noutamatta tai peruttiin. Poliisi arvioi, että rikossaaliiksi saadut puhelimet toimitettiin pääosin ulkomaille.

Tutkinnanjohtajan, rikoskomisario Ville Kiviniemen mukaan tapauksen selvittely alkoi elektroniikkaliikkeen havaittua, että tilauksiin liittyy mahdollisesti rikos.

"Tietoja myydään esimerkiksi Tor-verkossa"

Epäillyt ovat Suomen, Viron, Venäjän, Uzbekistanin ja Hollannin kansalaisia, joista osa asuu Suomessa ja osa ulkomailla.

Poliisi kertoo, että epäiltyihin on esitutkinnan aikana kohdistettu pakkokeinoja useissa eri maissa. Neljä henkilöä on ollut esitutkinnan aikana vangittuna Suomessa, mutta heidät on sittemmin päästetty vapaaksi.

Tapaus etenee syyteharkintaan 21 henkilön osalta. Heitä epäillään törkeästä maksuvälinepetoksesta ja törkeästä petoksesta.

– Rikoskokonaisuus on esimerkki kansainvälisestä, ammattimaisesta petosrikollisuudesta. Digitalisaatio ja globalisaatio mahdollistavat petosten tekemisen etänä, rajojen yli ja siten, että eri henkilöt toteuttavat rikoksen eri vaiheita. Anastettujen tai kopioitujen maksukorttien tietoja myydään esimerkiksi Tor-verkossa, Kiviniemi kertoo tiedotteessa.

Helsingin poliisi on tehnyt esitutkinnassa yhteistyötä Viron, Espanjan, Italian ja Yhdysvaltojen poliisin kanssa.