Yön uutiskooste: Eduskunta kokoontuu päättämään ravintolasulun jatkosta, kesäaika on alkanut

Nykyisen ravintolasulun voimassaolo päättyy tähän päivään. Siksi eduskunnan on tänään ratkaistava asia, jotta sulku voisi jatkua suoraan uudelle kolmen viikon jaksolle ilman välipäiviä.

Hallituksen esityksen mukaan ravintoloiden sulkua jatkettaisiin 18. huhtikuuta saakka.

Eduskunnan täysistunto alkaa kello 12.

Presidentti Niinistö HS:ssa: Arktinen huippukokous Helsingissä Etykin hengessä voisi parantaa suurvaltojen keskusteluyhteyttä

Presidentti Sauli Niinistö ehdottaa Helsinkiin huippukokousta Etykin turvallisuuskokouksen hengessä. Niinistö kirjoittaa asiasta Helsingin Sanomien Vieraskynä-artikkelissa.

Niinistö nostaa kirjoituksessa esiin ehdotuksensa arktisen alueen huippukokouksesta. Presidentin mukaan kokouksesta olisi hyötyä paitsi ilmastoasioissa myös alueen sotilaallisten jännitteiden purkamisessa. Niinistö kirjoittaa todenneensa aiemminkin, että arktinen kokonaisuus on riittävän viileä keskustelulle kuumemmissakin tunnelmissa.

Presidentin mukaan tilaisuus uuden huippukokouksen järjestämiselle voisi olla esimerkiksi vuonna 2025, kun Ety-kokouksesta tulee kuluneeksi 50 vuotta. Etykin turvallisuuskokous pidettiin Helsingissä vuonna 1975.

Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on saattanut vähentyä

Raskaudenaikaista alkoholin- ja huumeidenkäyttöä ei Suomessa tilastoida, joten siitä ei ole luotettavia seurantatietoja. Tiedetään kuitenkin, että suomalaisten keskimääräinen alkoholinkäyttö on viime vuosina hieman vähentynyt.

Samalla tietoisuus raskaudenaikaisen alkoholinkäytön riskeistä on lisääntynyt ja asiaa seurataan tarkemmin neuvoloissa. On siis todennäköistä, että myös raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on vähentynyt, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kerrotaan.

Muutaman vuoden takaisten tutkimusten mukaan arviolta kuusi prosenttia naisista on käyttänyt alkoholia raskaana ollessaan.

Huumeidenkäyttö sen sijaan on 2000-luvulla lisääntynyt, joten on mahdollista, että sitä tapahtuu entistä enemmän myös raskausaikana.

Kesäaika on alkanut

Kesäaika on jälleen alkanut. Kelloja siirrettiin yöllä tunnilla eteenpäin. Muistisääntö kesä- ja talviajassa on, että kelloja siirretään aina kesää kohti.

Suomessa on eletty kesä- ja talviajassa vuodesta 1981 lähtien. Käytäntö on yhtenäinen koko Euroopan unionissa.

Euroopan komissio on ehdottanut kellojen siirtelyn lopettamista. Jos kellojen siirtelystä luovuttaisiin, saisivat jäsenvaltiot kansallisesti päättää, minkä ajan ne ottaisivat pysyvästi.

Suomi ei ole toistaiseksi muodostanut virallista kantaansa asiaan. Suomessa on pidetty tärkeänä välttää pirstaleisia aikavyöhykkeitä.

Mielenosoittajat ympäri Yhdysvaltoja vastustivat aasialaistaustaisiin kohdistuvaa väkivaltaa

Ympäri Yhdysvaltoja järjestetyissä mielenosoituksissa on vaadittu loppua aasialaistaustaiin kohdistuvalle väkivallalle. Mielenosoituksia järjestettiin noin 60 paikkakunnalla, esimerkiksi Los Angelesissa, Detroitissa ja New Yorkissa.

Los Angeles Times kirjoittaa, että koronaviruspandemian aikana aasialaistaustaisiin kohdistuva häirintä ja väkivalta ovat lisääntyneet eri puolilla Yhdysvaltoja.

Noin kaksi viikkoa sitten kahdeksan ihmisistä kuoli ampumisessa Georgian osavaltion Atlantassa. Kuusi uhreista oli aasialaistaustaisia. (Lähde: AFP)

Suomi kohtaa myöhäisillassa Ukrainan miesten MM-karsinnassa

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue pelaa tänään toisen ottelunsa MM-karsinnoissa kohti Qatarin ensi vuoden turnausta, kun vierasottelussa Kiovassa vastaan asettuu Ukraina. Ottelu alkaa kello 21.45.

Suomi avasi karsinnat keskiviikkona Helsingissä 2–2-tasapelillä Bosnia-Hertsegovinaa vastaan. Ukraina puolestaan ylsi 1–1-vierastasapeliin karsintalohkon ykkössuosikkia Ranskaa vastaan.

Ottelu on Suomelle viimeinen MM-karsintapeli ennen kesän EM-lopputurnausta. Karsinnat jatkuvat Suomen osalta syksyllä, jolloin 2,5 kuukauden sisällä pelataan karsintojen loput kuusi ottelua.

SM-hiihdot päättyvät pitkän matkan kilpailuihin

Kainuun Ristijärvellä järjestettävät kauden viimeiset SM-hiihdot huipentuvat tänään pitkän matkan kilpailuihin. Naiset sivakoivat vapaalla 30 kilometriä ja miehet 50 kilometriä. Ensimmäinen hiihtäjä lähtee ladulle kello 9.45.

Kilpailuissa on mukana Suomen kärki Iivo Niskasen ja Krista Pärmäkosken johdolla. Kaisa Mäkäräinen osallistuu synnyinkuntansa laduilla 30 kilometrin kilpailuun ja hiihti jo eilen viestissä.

Kontisen nelinpeli tyssäsi avauskierrokselle Miamin Mastersissa

Suomen Henri Kontisen ja hänen ranskalaisparinsa Edouard Roger-Vasselinin taival tenniksen Miamin ATP-turnauksessa katkesi heti avauskierroksella. Kontinen pareineen kohtasi miesten nelinpelin avauskierroksella Romanian Horia Tecaun ja El Salvadorin Marcelo Arevalon.

Tecau ja Arevalo voittivat pelin suoraan kahdessa erässä 6–4, 6–3.

Kontinen ja Roger-Vasselin olivat turnauksessa mukana sijoittamattomina. Miamin turnaus on grand slam -turnausten jälkeen toiseksi arvokkainta ATP 1 000 Masters -tasoa.

Donskoi avasi Coloradon maalitilin jatkoajalle venyneessä kohtaamisessa Vegasin kanssa

Jääkiekon NHL:ssä Colorado Avalanchen Joonas Donskoi avasi pelin maalihanat viemällä joukkueensa 1–0-johtoon Vegas Golden Knightsista. Vegasilaiset kuitenkin päihittivät Coloradon lopulta 3–2 jatkoajalle venyneessä ottelussa.

Ensimmäinen erä päättyi Avalanchen 2–1-johdossa. Golden Knights tasoitti pelin toisella jaksolla.

Vegasin Max Pacioretty ratkaisi ottelun, kun jatkoaikaa oli pelattu noin kaksi minuuttia.

Pelin jälkeen Donskoi sanoi nhl.com-sivuston mukaan, että coloradolaiset eivät olleet pelissä parhaimmillaan.