Yön uutiskooste: Eduskunnan puhemiehistö tapaa VTV:n pääjohtajan, Pukki nosti Suomen arvokkaaseen vierastasapeliin Ukrainassa

Vasemmistoliiton Andersson patistaa kuntia yhteistyöhön koulutuksen järjestämisessä - etäyhteyksistä haettava ratkaisuja pikkukoulujen tueksi

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson patistaa kuntia tekemään yhteistyötä opetuksen ja koulutuksen järjestämisessä sen sijaan, että ne kilpailevat oppilaista koulujensa säilyttämiseksi.

Hänen mukaansa kuntien tulisi pyrkiä yhteistyössä huolehtimaan siitä, että laadukas perusopetus säilyy mahdollisimman kattavana alueellisesti.

Opetusministerin tehtävästä vanhempainvapaalla oleva Andersson sanoo STT:n kuntavaalihaastattelussa, että myös etäyhteyksistä voidaan löytää paljon mahdollisuuksia yhteistyöhön pienempien ja isompien koulujen välillä.

Liikkumisrajoitusten käsittely valiokunnissa alkaa

Liikkumisrajoituksia koskevan esityksen käsittely eduskunnan valiokunnissa alkaa tänään. Hallituksen esitystä käsittelee muun muassa perustuslakivaliokunta.

Liikkumisrajoituksia koskevaa lakia ei olla saamassa eduskunnasta läpi ennen pääsiäistä. Valiokuntien työskentely vie oman aikansa, eikä eduskunnalla ole määrä olla tällä viikolla täysistuntoja pääsiäisen takia. Seuraava täysistunto, jossa esitystä voitaisiin mahdollisesti käsitellä, on näillä näkymin vasta pääsiäisen jälkeisenä tiistaina.

Eduskunnan hyväksynnän jälkeen laille tarvitaan vielä presidentin vahvistus, ja vasta tämän jälkeen hallitus voi antaa asetuksen, jolla liikkumisrajoituksia voitaisiin määrätä voimaan.

Eduskunnan puhemiehistö tapaa VTV:n pääjohtajan

Eduskunnan puhemiehistö tapaa tänään Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin. Tapaamisen aiheena on saada lisätietoa tarkastusviraston tilanteesta.

Yli-Viikarin toimintaa, kuten esimerkiksi tarkastusviraston kustannuksella ostettuja palveluita, on käsitelty viime aikoina julkisuudessa.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläisen (kesk.) mukaan julkisuudessa olleet tiedot Yli-Viikarin rahankäytöstä liittyen muun muassa kampaamo- ja kauneuspalveluihin näyttävät huonosti harkituilta ja heikentävät julkisten varojen käyttöä valvovan viraston uskottavuutta.

Yli-Viikari kiisti lauantaina tiedotteessa syyllistyneensä mihinkään virkarikokseen.

Koronarokotuksia Astra Zenecalla jatketaan tänään

Rokotuksia Astra Zenecan koronarokotteella jatketaan Suomessa tänään. Rokotetta ei varotoimenpiteenä toistaiseksi anneta kuitenkaan alle 65-vuotiaille rokotteen haittavaikutusepäilyjen vuoksi.

Suomessa, muissa Pohjoismaissa ja Saksassa on ilmoitettu alle 65-vuotiailla rokotuksen jälkeen jonkin verran tavallista enemmän hyvin harvinaisia aivolaskimotukoksia ja niin kutsuttuja yleistyneitä suonensisäisiä hyytymisiä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kertonut. Niiden mahdollista yhteyttä Astra Zenecan koronarokotteeseen selvitetään. 65 vuotta täyttäneillä rokotetuilla vastaavia oireita ei ole tullut esiin.

Opiskelijoiden soluasunnoille on huonosti kysyntää

Opiskelijoiden soluasumisen suosio on laskenut Suomessa tasaisesti jo pitkään. Suurten kaupunkien opiskelija-asuntoloiden asunnoista on soluja enää arviolta vajaat puolet, sillä yhä useampi opiskelija haluaa asua mieluummin yksin tai tuttujen kavereiden kanssa, Vuokralaiset ry:stä kerrotaan.

Yhteisasumista on eniten suurissa kaupungeissa ja niiden lähiseuduilla. Kimppakämppiä suositaan etenkin Helsingissä, todennäköisesti taloudellisista syistä. Kun asuminen on kallista, kavereiden kanssa yhteen muuttamalla on mahdollista saada viihtyisämpi asunto paremmalla sijainnilla kuin yksin asuntoa hankkiessa.

Ylioppilaskirjoitusten viimeinen usean koepäivän viikko käynnistyy

Ylioppilaskirjoitukset jatkuvat tänään toisen kotimaisen kielen pitkän ja keskipitkän oppimäärän kokeilla. Tiistain ja keskiviikon aikana kirjoitetaan useita reaaliaineita.

Tämä on viimeinen useamman koepäivän viikko. Kirjoitukset päättyvät ensi viikon keskiviikkona saamen äidinkielen kokeeseen.

Kevään ylioppilastutkinto on kolmas tutkintokerta, joka järjestetään poikkeuksellisissa oloissa koronavirustilanteen vuoksi. Tutkintoon on ilmoittautunut noin 47 000 kokelasta.

Washington Post: Viranomaiset valmistautuvat purkamaan ainakin osan Suezin kanavan tukkineen aluksen noin 18 000 kontista

Viranomaiset valmistautuvat purkamaan ainakin osan Suezin kanavan tukkineen aluksen noin 18 000 kontista, kertoo muun muassa yhdysvaltalaislehti Washington Post.

Valmisteluista kertoi kanavaa hallinnoivan viranomaistahon johtaja Osama Rabie Egyptin televisiolle. Rabien mukaan konttien purkaminen vaatisi erityiskalustoa, jonka hankkimisesta Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisi on antanut määräyksen.

400-metrinen Ever Given -konttialus on ollut tiistaista lähtien poikittain jumissa Suezin kanavassa estäen liikenteen kumpaankin suuntaan.

Laivan irrotus ei onnistunut sunnuntainakaan, kertoo uutistoimisto AFP. Paikallisten viranomaisten mukaan paikalle tarvitaan lisää hinaajia. Irrotusta on määrä yrittää jälleen maanantaina.

EU:n Borrell: Myanmarin armeija teki lauantaista "kauhun ja häpeän" päivän surmattuaan toistasataa ihmistä

EU:n ulkosuhteita johtava Josep Borrell vaati Myanmarin tragedialle loppua päivä sen jälkeen, kun toistasataa ihmistä kuoli lauantaina turvallisuusjoukkojen yritettyä tukahduttaa vallassa olevaa sotilasjunttaa vastustavia mielenosoituksia.

Myanmarin armeija vietti lauantaina vuotuista juhlapäiväänsä, mutta juhlimisen sijaan armeija teki Borrellin mukaan lauantaista "kauhun ja häpeän päivän".

Sunnuntaisessa tiedotteessaan Borrell sanoi myös, ettei väkivaltaisuuksien lisääntymistä Myanmarissa voida hyväksyä. Lisäksi hän toisti EU:n aiemman paheksunnan sotilashallinnon toimista ja vaati sotilasjohtajia lopettamaan väkivallan. (Lähde: AFP)

Pukki nosti Suomen arvokkaaseen vierastasapeliin Ukrainassa

Suomi pelasi Ukrainan kanssa 1–1-tasapelin jalkapallon miesten MM-karsinnassa Kiovassa myöhään sunnuntaina. Teemu Pukki tasoitti 89. minuutilla Junior Moraesin 80. minuutilla tekemän Ukraina-johdon.

Suomella on karsinnoissa kahdesta pelistä kaksi tasapeliä ja lohkon kakkossija yhdessä Ukrainan kanssa. Ranska on kaksi pistettä edellä.

Suomi nousi arvokkaaseen vierastasuriin, kun Pukki riisti pallon vastustajan rangaistusalueella ja tuli kaadetuksi. Pukki iski rangaistuspotkun varmasti sisään tasoittaen pelin. Maali oli hänelle 30:s maajoukkueessa, kaikkien aikojen kärki Jari Litmanen on kaksi maalia edellä.

Ruusuvuorelle jälleen voitto Miamin Mastersissa - Ruotsin Ymer kaatui tiukassa kisassa

Suomen Emil Ruusuvuori on jälleen ottanut voiton tenniksen Miamin Masters-turnauksessa.

Tiukassa, yli parituntiseksi venyneessä taistossa miesten kaksinpelin 3. kierroksella vastassa oli Ruotsin Mikael Ymer. Ruusuvuoren voitto tuli kolmen erän jälkeen luvuin 4–6, 6–1, 7–5.

Ruusuvuori on maailmanlistan sijalla 83, Ymer puolestaan sijalla 95. Lauantaina Ruusuvuori eteni kisassa ottamalla yllätysvoiton Saksan Alexander Zverevistä, joka on maailmanlistalla sijalla seitsemän.

Ruusuvuori kohtaa 4. kierroksella eli 16 parhaan joukossa Italian Jannik Sinnerin, joka on maailmanlistalla sijalla 31.

Dallasin Roope Hintz avitti joukkueensa ainoaksi jääneessä maalissa - Florida kaahasi heti perään ohitse ja voittoon

Jääkiekon NHL-liigassa Florida Panthers vei voiton Dallas Starsista maalein 4–1.

Kotijoukkue Dallas teki ensimmäisen maalin, kun peliä oli pelattu noin neljä ja puoli minuuttia. Joukkueen ainoaksi jääneen maalin upottamisessa avusti myös suomalaishyökkääjä Roope Hintz.

Jo puoli minuuttia myöhemmin floridalaiset kuitenkin tasoittivat, ja puoltatoista minuuttia myöhemmin Anthony Duclairin laukaus vei Panthersin johtoon. Ensimmäinen erä päättyi Floridan hyväksi maalein 3–1. Kolmannessa erässä Florida vielä viimeisteli voiton neljännellä maalilla.