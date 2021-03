THL: Suomessa on todettu 422 uutta koronavirustartuntaa – kahden viikon tartuntamäärä hienoisessa laskussa

Suomessa on todettu 422 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viikon tartuntamäärät ovat hienoisessa laskussa. Viimeisten kahden viikon aikana on todettu 8 957 tartuntaa, mikä on 318 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. STT käyttää kahden viikon tartuntalukujen vertailussa THL:n näytteenottopäivien mukaisia tartuntamääriä.

Ilmaantuvuusluku eli tartuntojen määrä kahdessa viikossa sataatuhatta asukasta kohden on koko maan osalta vajaat 162.

Kaikkiaan Suomessa on todettu nyt reilut 76 400 koronatartuntaa.

THL kertoi tänään myös, että Suomessa on raportoitu viisi uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta. Sairaalahoidossa on 313 ihmistä, joista tehohoidossa on 54.