Kaikkiaan koronatartuntoja on koko pandemian aikana todettu nyt 76 845 kappaletta. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Suomessa on tänään kirjattu 420 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Uusien tartuntojen määrä on laskussa. Uusia tartuntoja on viimeisen kahden viikon ajalta todettu 8 868, eli 505 kappaletta vähemmän kuin edeltäneillä kahdella viikolla.